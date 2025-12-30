Social

Nereguli masive în stațiuni. ANPC a dat amenzi usturătoare

Nereguli masive în stațiuni. ANPC a dat amenzi usturătoareTârgul de Crăciun din Brașov se deschide de Sfântul Andrei. Sursa foto: 108743371 © Gavenea Gheorghe Sorin | Dreamstime.com
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au intensificat controalele în stațiunile și zonele turistice din România, verificând în perioada 22–30 decembrie peste 300 de operatori economici. Scopul acestor acțiuni a fost identificarea și sancționarea neregulilor care afectează siguranța și sănătatea consumatorilor.

ANPC a dat amenzi mari

În urma controalelor, echipele ANPC au aplicat 117 amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 679.000 de lei. În plus, produse neconforme în valoare de peste 25.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare, pentru a preveni punerea în pericol a clienților.

Opt unități comerciale au avut activitatea suspendată temporar, până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

ANCP

ANPC. Sursa foto: Arhiva EVZ

Multe nereguli descoperite

Inspectorii ANPC au descoperit o gamă largă de nereguli, cele mai frecvente fiind legate de alimente expirate sau depozitate necorespunzător. În multe cazuri, produsele alimentare au fost păstrate direct pe pavimentul blocului alimentar, fără respectarea temperaturilor recomandate de producător.

De asemenea, preparatele culinare prezentau modificări ale stării termice sau nu erau însoțite de elemente de identificare și caracterizare, iar produsele de origine vegetală nu indicau țara de proveniență.

Un alt aspect îngrijorător semnalat de comisarii ANPC a fost uzura echipamentelor și ustensilelor folosite în procesul de preparare sau servire a alimentelor. În unele locații, acestea prezentau depuneri grosiere de gheață, rugină sau alte impurități.

În unitățile de cazare, inspectorii au observat lipsa huselor de protecție pentru perne, iar în mai multe locații comerciale nu erau afișate prețurile sau alte informații obligatorii pentru consumatori.

Controalele ANPC continuă

Acțiunile ANPC se înscriu într-un plan mai amplu de monitorizare a respectării normelor de igienă și siguranță alimentară pe perioada sezonului de iarnă, când fluxul de turiști este ridicat și riscul de nereguli crește semnificativ.

Autoritatea precizează că aceste controale vor continua și în următoarele săptămâni, în stațiuni montane, stațiuni de pe litoral și în zone turistice frecventate de publicul larg, pentru a preveni problemele și pentru a proteja drepturile consumatorilor.

