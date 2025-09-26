Neînţelegeri în partidul AUR, între Chişinău şi Bucureşti. Cei din Republica Moldova nu mai ascultă de George Simion

Republica Moldova. Membrii din Republica Moldova ai partidului AUR nu mai ascultă de conducerea partidului de la Bucureşti. Echipa de peste Prut a refuzat să se conformeze la o decizie a conducerii partidului de a se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare.

Mai mult, echipa AUR din Republica Moldova susţine că nu este o filială a partidului AUR din România.

AUR a anunţat vineri, 26 septembrie, că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova.

„Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie.

AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite!

Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat. Chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă!

Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, se arată într-un comunicat de presă al partidului AUR.

La scurt timp după anunţ, partidul AUR din Republica Moldova a venit cu o reacție oficială, în care a dezminţit retragerea din cursa electorală.

„Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova. Înregistrat legal, cu conducere proprie, liste proprii de candidați și un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc”, se arată într-un comunicat.

AUR din Republica Moldova precizează că este un partid independent și succesorul de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013.

„Nu suntem o filială a AUR România. Reprezentăm cetățenii Republicii Moldova și luptăm pentru viitorul lor, în fața problemelor reale cu care se confruntă: sărăcie, exod, lipsa locurilor de muncă, pensii și salarii mizere, nesiguranță”, menționează formațiunea din Republica Moldova.

Boris Volosatîi, fost director al Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, a ajuns deputat în Parlamentul de la București, în 2020, din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Fiind primul pe lista din diasporă la Camera Deputaţilor.

În 2022, acesta a fost desemnat președinte al filialei partidului AUR de la Chișinău, după ce fostul lider Vlad Bilețchi și-a dat demisia din toate funcțiile deținute în AUR Moldova.

De câteva luni, la Chişinău se vehiculează că Volosatîi s-ar fi certat cu Simion. Motivul neînţelegerilor dintre cei doi ar fi votul masiv al basarabenilor cu cetăţenie română pentru Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale din anul trecut. Precum şi criticile aduse basarabenilor de George Simion.

La începutul lunii iulie 2025, Boris Volosatîi a lansat un apel public către Maia Sandu și George Simion, îndemnându-i să pună capăt confruntării politice.

Maia Sandu, George Simion, Fac un apel sincer, în numele tuturor românilor: opriți această confruntare! Lupta voastră nu mai este despre idei. A devenit o rană. Și se transmite în sufletele oamenilor. Frați contra frați. Români contra români. Pe ambele maluri ale Prutului. Iar în spate, partidele pro-ruse zâmbesc. Se bucură. Văd cum ne facem singuri praf unitatea și speranța”, a încerca Volosatîl să facă pace între George Simion şi Maia Sandu.

Volosatîi a declarat că această ruptură politică afectează grav idealul unirii și solidaritatea românilor din ambele state.