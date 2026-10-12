Politica

Negocieri decisive pentru noul Guvern. Luca Niculescu anunță progrese după discuțiile cu USR și ce formulă de Cabinet preferă

Negocieri decisive pentru noul Guvern. Luca Niculescu anunță progrese după discuțiile cu USR și ce formulă de Cabinet preferăSursa: Inquam photos/Ocrav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat progrese semnificative în cadrul negocierilor purtate pentru asigurarea unei majorități parlamentare. După o rundă de consultări cu delegația USR, oficialul a subliniat că procesul de dialog avansează și că există formațiuni politice dispuse să susțină prin vot viitoarea echipă guvernamentală.

Procesul de negociere nu se limitează doar la întrevederile oficiale de la sediile partidelor. Luca Niculescu a precizat că menține un contact telefonic permanent cu liderii politici pentru a accelera finalizarea unei formule de guvernare stabile.

Negocieri decisive pentru noul Guvern. Luca Niculescu anunță progrese după discuțiile cu USR și ce formulă de Cabinet preferă

În cadrul consultărilor, reprezentanții USR au transmis condițiile principale în funcție de care vor decide acordarea votului de încredere. Accentul este pus pe măsurile concrete din programul de guvernare și pe componența nominală a viitorului Cabinet.

„Am vorbit despre formarea Guvernului şi încă sunt diferite opţiuni pe masă, după cum ştiţi. În funcţie de cum va arăta viitorul Guvern, viitoarea listă de miniştri, au spus-o şi public, au spus-o şi acum, îi interesează programul de guvernare, îi interesează lista de ministri, dar încă o dată nu o să vorbesc eu în numele preşedintelui USR”, a declarat premierul desemnat, la finalul discuţiilor cu delegaţia USR, conform Antena 3 CNN.

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sursa: Facebook

Acord politic de urgență pe cel puțin șase luni

Pentru a gestiona eficient problemele prioritare ale țării, premierul desemnat își dorește un angajament ferm din partea partidelor politice. Deși mandatul vizat acoperă o perioadă mai lungă, asigurarea unei stabilități imediate este considerată vitală pentru adoptarea măsurilor urgente. „Cel puţin pentru şase luni aş dori să existe un astfel de acord, pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente”, a arătat el.

„Eu pregătesc acest Guvern pentru următorii doi ani. Dar măcar pentru şase luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esenţiale de care românii au nevoie”, a mai spus premierul desemnat.

Discuțiile continuă în format hibrid

Ritmul dialogului politic s-a intensificat în ultimele zile, iar semnalele primite de la partide indică o deschidere mai mare spre colaborare comparativ cu rundele anterioare de discuții.

Luca Niculescu a precizat că ”s-au făcut progrese faţă de săptămâna trecută”. „Există partide care spun că vor vota acest Guvern, iar discuţiile continuă. Mai am şi astăzi discuţii şi chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor, aşezaţi la masă, sunt şi multe discuţii telefonice”, a arătat el.

Structura viitorului Cabinet: politic sau mixt

În privința profilului miniștrilor, premierul desemnat favorizează o formulă cu susținere politică directă, considerând că un astfel de Executiv beneficiază de pârghiile necesare pentru a implementa rapid reformele solicitate de cetățeni.

Întrebat despre variantele unui guvern tehnocrat sau politic, Luca Niculescu a spus că ar prefera un executiv politic. „Am spus că aş prefera un Guvern care să fie politic, sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru români. Un Guvern tehnocrat este o opţiune, dar nu este prima mea opţiune”, a explicat Luca Niculescu.

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