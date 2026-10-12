Politica

PNL ia în calcul votul pentru Guvernul Luca Niculescu. Mircea Abrudean a explicat ce ar putea schimba decizia liberalilor

PNL ia în calcul votul pentru Guvernul Luca Niculescu. Mircea Abrudean a explicat ce ar putea schimba decizia liberalilorSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

PNL ia în calcul să voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar exclude participarea la o formulă de guvernare alături de PSD. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că decizia finală va fi luată după prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor.

„Invitaţia (PSD) rămâne la fel de neonorată ca şi până în prezent. Punctul nostru de vedere rămâne acelaşi: nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD”, a afirmat Abrudean.

El a precizat că liberalii sunt deschiși să susțină învestirea Cabinetului Niculescu pentru deblocarea situației politice, însă decizia va fi luată de forurile statutare ale partidului după ce vor fi cunoscute structura Guvernului și programul acestuia.

PNL avertizează că numirea unor liberali contestatari ar putea afecta votul

Mircea Abrudean a declarat că șansele ca PNL să voteze învestirea Guvernului Niculescu ar putea fi afectate dacă în Cabinet ar ajunge membri ai grupării liberale care a contestat deciziile conducerii partidului.

Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"

„Din perspectiva noastră, evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de învestire pentru Guvernul Luca Niculescu, pentru că deciziile au fost clare, nu cred că poate intra în discuţie o altfel de decizie”, a spus președintele Senatului.

Abrudean a precizat că aceasta este poziția sa, iar decizia oficială va aparține Biroului Permanent Național al PNL. El a adăugat că, în opinia sa, cooptarea unor astfel de liberali în Guvern nu ar fi compatibilă cu obținerea votului de învestire din partea partidului.

PNL așteaptă lista miniștrilor și programul de guvernare

PNL are 80 de parlamentari, a amintit Mircea Abrudean, care a declarat că premierul desemnat Luca Niculescu poate decide cum își organizează discuțiile pentru formarea Cabinetului.

Luca Niculescu

Sursa: Inquam Photos/George Călin

Potrivit liberalului, Niculescu a ales să discute cu conducerile partidelor, iar PNL l-a primit deschis și i-a prezentat transparent poziția formațiunii.

„Vom vedea, sigur, cum va rămâne atunci când se depune lista în Parlament”, a afirmat Abrudean.

Liberalul a apreciat că este prea devreme pentru discuții despre un eventual acord scris prin care PNL să susțină măsurile Guvernului după învestire. O astfel de decizie nu poate fi analizată înainte de a fi cunoscute componența Cabinetului și programul de guvernare.

PSD continuă negocierile cu premierul desemnat

Biroul Permanent Național al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea Guvernului și elaborarea programului de guvernare.

Decizia a fost anunțată de președintele PSD, Sorin Grindeanu

Stiri calde

15:21 - Sorin Grindeanu anunță condiția pentru intrarea UDMR la guvernare. „Nu am ce să le reproșez”

15:13 - Hramul Chișinăului, cu muzică până seara târziu. Cine va urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale și ce străzi...

15:02 - Pâinea se întărește mai repede în frigider. Unde trebuie păstrată pentru a-și menține textura

14:55 - Daniel Fenechiu își retrage semnătura de pe proiectul care schimbă pedepsele pentru deținerea de droguri. Explicația ...

14:49 - Instanța Judecătoriei Răcari a decis trecerea la judecarea pe fond a dosarului privind explozia de la Crevedia

14:40 - PNL și Guvernul Niculescu, posibil acord până în aprilie. Ce se discută în partid despre viitorul Executivului

HAI România!

De la cătușele lui Georgescu la atacurile lui Zelenski

De la cătușele lui Georgescu la atacurile lui Zelenski

Suntem ceea ce votăm. De la Băsescu la Nicușor Dan, aceeași frică, aceeași dezamăgire

Suntem ceea ce votăm. De la Băsescu la Nicușor Dan, aceeași frică, aceeași dezamăgire

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Proiecte speciale