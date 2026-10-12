PNL ia în calcul să voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar exclude participarea la o formulă de guvernare alături de PSD. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că decizia finală va fi luată după prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor.

„Invitaţia (PSD) rămâne la fel de neonorată ca şi până în prezent. Punctul nostru de vedere rămâne acelaşi: nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD”, a afirmat Abrudean.

El a precizat că liberalii sunt deschiși să susțină învestirea Cabinetului Niculescu pentru deblocarea situației politice, însă decizia va fi luată de forurile statutare ale partidului după ce vor fi cunoscute structura Guvernului și programul acestuia.

Mircea Abrudean a declarat că șansele ca PNL să voteze învestirea Guvernului Niculescu ar putea fi afectate dacă în Cabinet ar ajunge membri ai grupării liberale care a contestat deciziile conducerii partidului.

„Din perspectiva noastră, evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de învestire pentru Guvernul Luca Niculescu, pentru că deciziile au fost clare, nu cred că poate intra în discuţie o altfel de decizie”, a spus președintele Senatului.

Abrudean a precizat că aceasta este poziția sa, iar decizia oficială va aparține Biroului Permanent Național al PNL. El a adăugat că, în opinia sa, cooptarea unor astfel de liberali în Guvern nu ar fi compatibilă cu obținerea votului de învestire din partea partidului.

PNL are 80 de parlamentari, a amintit Mircea Abrudean, care a declarat că premierul desemnat Luca Niculescu poate decide cum își organizează discuțiile pentru formarea Cabinetului.

Potrivit liberalului, Niculescu a ales să discute cu conducerile partidelor, iar PNL l-a primit deschis și i-a prezentat transparent poziția formațiunii.

„Vom vedea, sigur, cum va rămâne atunci când se depune lista în Parlament”, a afirmat Abrudean.

Liberalul a apreciat că este prea devreme pentru discuții despre un eventual acord scris prin care PNL să susțină măsurile Guvernului după învestire. O astfel de decizie nu poate fi analizată înainte de a fi cunoscute componența Cabinetului și programul de guvernare.

Biroul Permanent Național al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea Guvernului și elaborarea programului de guvernare.

Decizia a fost anunțată de președintele PSD, Sorin Grindeanu