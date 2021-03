Nea Mărin a povestit cum s-a recuperat. Artistul a fost internat la Matei Balș, unde s-a tratat de COVID-19.

„După filmări, am dat fuga să mă testez”

Nea Mărin: ”După filmări am dat fuga să mă testez. M-am internat la Matei Balș”

Aflat în regim de recuperare, cunoscutului om de televiziune și-a revenit repede. Nea Mărin a intervenit în direct, într-o ediție specială la Antena 3, și a rememorat momentele în care s-a infectat cu coronavirus.

„Mă simt foarte bine”. Nea Mărin a povestit cum s-a recuperat

„Mă simt foarte bine. Mă dau cu ce se poate ca să uit prin ce am trecut”, a spus el, atunci când pe ecran s-au derulat imagini în care practica sporturi de iarnă.

„În septembrie eram la filmări. Am luat un shot, am dat fuga să mă testez. M-am testat la Matei Balș, cu soția. Amândoi ne-am internat. Că stăm o zi, că stăm două. Am stat șase. Am urmat tratamentul administrat pe atunci. După ce am ieșit din spital, ne-au zis să ne izolăm încă 4-6 zile. Ne-am dus la niște prieteni care au o pensiune și ne-au pus-o ladispoziție, la Predeluț. Încă 10 zile”.

„Prima dată, 100 de metri, a doua oară, două sute. În 10 zile ne-am refăcut!

Cum am ajuns acolo și am dat de aerul acela tare și curat am simțit că obosim amândoi. Am urcat prima dată, amândoi,vreo sută de metri mai sus de pensiune.Apoi 200 de metri, apoi 300. Și uite-așa, în 10 zile ne-am refăcut…”, a povestit nea Mărin la Antena 3, despre cum a început recuperările.

„În câteva săptămâni cred că mă vaccinez”

Nea Mărin:” În câteva săptămâni cred că mă vaccinez. Am luat frică, mă feresc ca ăla de tămâie, M-am testat de câteva ori și am constatat că am anticorpi. Însă nu las garda jos. Tot cu masca, pentru că nu doresc să mai ajung la spital în viața mea”.

Întrebat dacă se vaccinează, Nea Mărin a spus:” Nu mă încadrez. Am 63 de ani, stau la rând, în câteva săptămâni cred că îmi vine rândul. Le doresc tuturor să nu treacă prin spaima prin care am trecut eu.

Să se gândească la faptul că o să trăim cu el (cu virusul) de acum încolo, iar Dumnezeu să aibă grijă de toată lumea”.