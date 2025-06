International NATO, război pe două fronturi, cu Rusia și China. Planurile au fost puse pe masă







The Times a relatat că șefii militari occidentali sunt tot mai îngrijorați de posibilitatea unui conflict simultan cu Rusia și China, în condițiile în care NATO nu reușește să se înarmeze suficient de rapid.

Generalul Sir Patrick Sanders, fost șef al Statului Major General din Regatul Unit, a declarat că Ministerul Apărării britanic a elaborat deja planuri de urgență pentru a răspunde unei crize duble. Potrivit acestuia, dacă membrii NATO nu își regenerează rapid forțele armate diminuate, un asemenea conflict ar putea izbucni în mai puțin de doi ani.

„Foștii șefi militari gândesc și gestionează această posibilitate. Îi îngrijorează cu adevărat”, a afirmat Sanders, într-un interviu pentru podcastul The General and The Journalist, produs de The Times.

Care e ținta NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat o campanie pentru a convinge cele 32 de state membre să mărească bugetele de apărare până la 3,5% din produsul intern brut. Subiectul va fi abordat la următorul summit al liderilor NATO. Este programat peste trei săptămâni.

Între timp, în Marea Britanie, guvernul condus de Keir Starmer este criticat pentru lipsa de acțiuni concrete privind finanțarea reformei militare. Premierul nu a oferit un angajament clar în ceea ce privește majorarea cheltuielilor de apărare la 3% din PIB până în 2034. A menționat doar că este o „ambiție”.

Scenariul lansat pe piață. Cum ar putea începe un război mondial

Generalul Sanders a descris un posibil scenariu în care Rusia și China – sprijinite eventual de Iran și Coreea de Nord – ar acționa concertat pentru a crea o confruntare militară pe două fronturi.

„Ar putea începe cu o invazie chineză a Taiwanului. Ceea ce ar atrage forțele americane din Europa în regiunea Indo-Pacific. Apoi, Rusia ar putea acționa oportunist într-o zonă a NATO. Precum țările baltice sau regiunea arctică, cum ar fi Svalbard”, a explicat Sanders.

După o astfel de acțiune rapidă, cele două state ar putea revendica teritoriile cucerite. S-ar ascunde sub protecția armelor nucleare, provocând NATO să răspundă.

„Dacă NATO nu reușește să intervină în apărarea unui aliat, aceasta ar însemna practic sfârșitul alianței”, a avertizat Sanders.

Riscuri iminente și presiuni strategice

Președintele Xi Jinping a stabilit anul 2027 ca termen până la care armata Chinei să fie pregătită pentru o eventuală invazie a Taiwanului.

Cu toate acestea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a semnalat că această amenințare este „iminentă”. A lăsat de înțeles că acțiunea ar putea surveni mai devreme.

În fața acestei amenințări duble, Sanders consideră că o armată mai mare și mai bine echipată ar putea acționa ca o formă de asigurare: „Dacă descurajarea funcționează, nu trebuie să mergem niciodată la război”.

Ce deficiențe existe în sistemele actuale de apărare NATO

Generalul britanic a criticat lipsa de detalii și termene concrete în planurile actuale de apărare. „Nu există liste de capabilități, termene limită sau date fixe. Acest lucru întârzie implementarea și permite amânări repetate, întrucât Ministerul Apărării discută intern și cu Trezoreria”, a spus el.

Potrivit lui Sanders, este esențial ca Marea Britanie și alte state membre NATO să prioritizeze cheltuielile pentru proiecte care sporesc rapid capacitatea de luptă. Acestea includ producția de rachete, drone și alte echipamente moderne, cu accent pe eficiență și letalitate.

„Trebuie să concentrăm cheltuielile la începutul mandatului. Putem face forțele existente mult mai letale, iar dimensiunea numerică devine astfel mai puțin importantă decât capacitatea de a genera pierderi inamicului”, a declarat Sanders. „Ucraina ne oferă deja un exemplu în acest sens.”

O criză strategică globală care se transformă într-un bulgăre uriaș

Avertismentele lansate de Sanders, susținute de inițiativele lui Mark Rutte și de criticile aduse guvernului britanic, sugerează că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu un moment critic. Lipsa unei reacții rapide și coordonate ar putea deschide calea pentru un conflict de amploare, simultan, cu două dintre cele mai mari puteri militare ale lumii.

În acest context, creșterea investițiilor în apărare și adoptarea unor planuri strategice clare devin esențiale pentru menținerea echilibrului de putere și pentru protejarea ordinii internaționale actuale.