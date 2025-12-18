Monden

Narcisa Suciu, colecționară de parfumuri scumpe. Are sute dintre cele mai valoroase

Narcisa Suciu, colecționară de parfumuri scumpe. Are sute dintre cele mai valoroaseSursă Facebook
Narcisa Suciu nu este o mare fană a hainelor, dar când vine vorba de parfumuri, artista are o slăbiciune. Drept urmare cântăreața are o colecție impresionantă de peste 100 de parfumuri.

Sute de mii de euro frumos mirositoare

Fană a mirosurilor rafinate, Narcis Suciu nu se poate opri la parfumurile care nu o inspiră. Mai ales din punct de vedere financiar. Parfumurile pe care solista le folosește valorează cel puțin 200 de euro sticla.

Parfumuri. Sursa foto: Pixabay

”Dacă mergi în oricare din magazinele din mall, nu ai ce să-ți iei cu 100 de euro. Adică poți să-ți iei ceva la câțiva mililitri. Pe unele am dat mai mult, pe altele mai puțin. Probabil că am mai mult de 100.000 de euro cheltuiți pe parfumuri”, a spus cântăreața.

Narcisa Suciu nu se teme de gura lumii

Solista mai spune că în general nu îi pasă de gura lumii, nici legat de parfumuri, nici de altceva. Asta pentru că majoritatea oamenilor nu o cunosc. Are totuși și câteva sensibilități.

”Să nu-ți bați capul cu ce zice lumea. Pentru că lumea judecă atât de mult. Și faptul cp te judecă niște oameni care nu sunt dintre cei pe care îi suni când ai nevoie de sfaturi sau ajutor e absolut irelevant. Mă interesează ce spune lumea doar în măsura în care trăiesc în societate și nu sunt sălbatică. Dar sunt o persoană dificil de jignit. Mă pot jigni oamenii ăia pe care îi rog să mă ajute sau cărora le cer un sfat, părerea lor contează”, a mai explicat aceasta.

Familie unită

Deși a divorțat de tatăl fiicei ei, Narcisa Suciu are o relație foarte bună cu acesta. Drept urmare sărbătorile le fac împreună cu familia întregită. Narcisa cu noul soț și fostul soț cu actuala soție. Deși spune că pentru alții e ciudat, solista pare să fie foarte împăcată cu această situație.

