Monden

Narcisa Suciu, momente cumplite: Am fost pe moarte

Comentează știrea
Narcisa Suciu, momente cumplite: Am fost pe moarte
Din cuprinsul articolului

Narcisa Suciu a povestit despre un episod extrem de dur din viața ei, când a fost foarte aproape să își piardă viața. Totul s-a întâmplat din cauza unei peritonite.

Narcisa Suciu, pe marginea prăpastiei

Cântăreața a ajuns la urgențe în stadiu extrem de grav. ”Am intrat la urgențe și le-am zis: mi-e răuț. M-au întrebat: ”în ce sens?” În sensul că am peritonită. ”Ah, ce bine că aveți google” mi-au spus.

Și le-am spus că nu am google, că am o prietenă medic și mi-au zis să investigam. Și mi-au făcut analizele și s-au speriat, practic eram în septicemie de vineri și acum era luni la 12. Și a urmat ultrasound, apoi CT, după care a venit un chirurg, care mi-a zis: ”sărut-mâna, sunt medic specialist”, a povestit solitsa.

Un chirurg i-a salvat viața

Abia acum însă a început cu adevărat lupta. Mai ales că operația la care urma să fie supusă nu era una tocmai simplă. ”Mi-a propus o operație despre care a spus că o execută foarte bine și apoi mi-a zis dacă cunosc pe nu știu cine nu știu unde și vreau să mă duc acolo.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 decembrie 2025. Probleme de istorie naturală
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 decembrie 2025. Probleme de istorie naturală
Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an

Și i-am spus că nu cunosc pe nimeni și să mă opereze. Și el mi-a zis: mă bucur că spuneți asta, că ați venit foarte târziu, să vedem dacă ne iese”, a mai spus cântăreața.

Decizia care a făcut diferența

Decizia de a rămâne acolo se pare că a fost cea mai bună. Nu de alta, dar chirurgul în cauză i-a salvat viața. ”Și am făcut asta. Și am fost foarte bine îngrijită acolo. Și omul acesta se numește Octavian Arnăutu, medicul care m-a operat. A avut grijă de mine ca de ochii din cap. Mi-a spălat mațele laparoscopic de 5 ori.

Screenshot

Dacă mergeam în altă parte ar fi fost total diferit. Omul acest m-a operat așa, m-a îngrijit așa. Nu prea luasem eu medicamente în viața mea, deci tot ce mi-a dat a funcționat blană”, a povestit artista.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:00 - Vila Rodicăi Stănoiu, devastată. Cine controlează acum averea fostei ministre
20:48 - Băsescu: Numirea lui Kovesi la DNA a creat un spectacol care a pus presiune pe instanțe
20:39 - Ramona Gabor despre moartea mamei: Mi-a spus că acum poate să moară și în trei luni a murit
20:30 - Dinamo a învins Metaloglobus cu 4-0 și rămâne în lupta pentru titlu în Superligă
20:22 - Scene SF transpuse în realitate. Un robot umanoid dirijează o dronă și stârnește teamă
20:08 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 decembrie 2025. Probleme de istorie naturală

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale