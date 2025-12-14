Narcisa Suciu, momente cumplite: Am fost pe moarte

Narcisa Suciu a povestit despre un episod extrem de dur din viața ei, când a fost foarte aproape să își piardă viața. Totul s-a întâmplat din cauza unei peritonite.

Cântăreața a ajuns la urgențe în stadiu extrem de grav. ”Am intrat la urgențe și le-am zis: mi-e răuț. M-au întrebat: ”în ce sens?” În sensul că am peritonită. ”Ah, ce bine că aveți google” mi-au spus.

Și le-am spus că nu am google, că am o prietenă medic și mi-au zis să investigam. Și mi-au făcut analizele și s-au speriat, practic eram în septicemie de vineri și acum era luni la 12. Și a urmat ultrasound, apoi CT, după care a venit un chirurg, care mi-a zis: ”sărut-mâna, sunt medic specialist”, a povestit solitsa.

Abia acum însă a început cu adevărat lupta. Mai ales că operația la care urma să fie supusă nu era una tocmai simplă. ”Mi-a propus o operație despre care a spus că o execută foarte bine și apoi mi-a zis dacă cunosc pe nu știu cine nu știu unde și vreau să mă duc acolo.

Și i-am spus că nu cunosc pe nimeni și să mă opereze. Și el mi-a zis: mă bucur că spuneți asta, că ați venit foarte târziu, să vedem dacă ne iese”, a mai spus cântăreața.

Decizia de a rămâne acolo se pare că a fost cea mai bună. Nu de alta, dar chirurgul în cauză i-a salvat viața. ”Și am făcut asta. Și am fost foarte bine îngrijită acolo. Și omul acesta se numește Octavian Arnăutu, medicul care m-a operat. A avut grijă de mine ca de ochii din cap. Mi-a spălat mațele laparoscopic de 5 ori.

Dacă mergeam în altă parte ar fi fost total diferit. Omul acest m-a operat așa, m-a îngrijit așa. Nu prea luasem eu medicamente în viața mea, deci tot ce mi-a dat a funcționat blană”, a povestit artista.