Nadia Comăneci, despre sala gimnastică care îi va purta numele: Sper să aducă multe momente de bucurie

Nadia Comăneci a fost prezentă la ceremonia care marchează începutul construcției sălii de gimnastică ce îi va purta numele, un proiect ambițios al Fundației Țiriac, realizat în Otopeni. Clădirea va fi inaugurată în iulie 2026, exact la 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut de marea campioană la Montreal.

„Sunt emoționată și mă bucur că mă aflu aici pentru acest început de lucrare”, a spus Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a participat la debutul lucrărilor pentru sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, un proiect ambițios inițiat de Fundația Țiriac în Otopeni. Noua clădire va fi dedicată copiilor pasionați de acest sport, fiind un loc unde performanța, disciplina și bucuria mișcării se vor împleti sub semnul perfecțiunii.

Inaugurarea este programată pentru iulie 2026, o dată cu profundă încărcătură simbolică – 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut de Nadia la Montreal. Evenimentul va celebra nu doar o pagină istorică a sportului românesc, ci și o promisiune pentru viitoarele generații de gimnaști.

„Aceasta este o locație extrem de importantă. Va fi sala Nadia Comăneci, care se va inaugura anul viitor cu ocazia a 50-a aniversare de la primul 10 de la Montreal. Sunt emoționată și mă bucur că mă aflu aici pentru acest început de lucrare și sper ca această sală să aducă multe momente de bucurie pentru generația de astăzi și generația care vine și să sărbătorim 100 de ani cu cei care vor continua moștenirea sportului românesc”, a declarat Nadia Comăneci.

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni va fi construită la standarde internaționale și va găzdui activități de inițiere și antrenamente pentru copii de până la 12 ani. Cu o suprafață totală de 2.837 m², dintre care 1.850 m² destinați exclusiv zonei sportive, spațiul este proiectat pentru a asigura condiții de pregătire de nivel mondial.

Capacitatea sălii va permite antrenarea simultană a 75 de copii, iar dotările includ:

covor de gimnastică ritmică și artistică, conforme pentru competiții internaționale;

vestiare moderne și zone de relaxare pentru sportivi;

o cafetărie și un spațiu confortabil pentru părinți, cu 50-60 de locuri de vizionare a antrenamentelor;

echipamente pentru gimnastica feminină și masculină, adaptate cerințelor de performanță.

Proiectul face parte dintr-un program amplu derulat de Fundația Țiriac, care urmărește crearea unei infrastructuri sportive moderne, destinată copiilor și tinerilor. Pe lângă sala „Nadia Comăneci”, în Otopeni se află în stadiu avansat de construcție și bazinul olimpic de înot, iar în apropiere funcționează deja Patinoarul Allianz-Țiriac Arena.

Prin aceste investiții, fundația își reafirmă misiunea de a sprijini educația prin sport și de a oferi tinerilor acces la baze moderne, sigure și performante. Otopeniul se conturează astfel ca un veritabil centru dedicat sportului pentru copii – un loc în care pasiunea, munca și visurile prind formă.