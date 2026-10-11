Sport

Nadia Comăneci a prezentat colecția Team România și capsula Nadia 10

Nadia Comăneci a prezentat colecția Team România și capsula Nadia 10
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Fundația de Excelență Sportivă și Nadia Comăneci au lansat în acest weekend colecția „Team România”, iar duminică a avut loc și prezentarea capsulei „Nadia 10”, realizată de Pandora în colaborare cu marea campioană Nadia Comăneci.

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Colecția este produsă la Focșani, în timp ce linia vestimentară „Nadia 10” este realizată de Peak.

Începând de acum, produsele din colecție vor putea fi achiziționate online, de pe site-urile Pandora-Factory.com, eMAG.ro și TeamRomania.ro. Inițiativa aduce împreună numele uneia dintre cele mai importante sportive din istoria României și simbolurile excelenței sportive românești.

Magazin de prezentare la Blocul Eva

Nadia Comăneci a vizitat duminică magazinul, deschis în Capitală, în zona blocului Eva, pe Bulevardul Magheru, fiind însoțită de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, de Ana Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă, și de Daniel Mindricel, directorul executiv al Fundației Nadia Comăneci.

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Lansarea are loc într-un context simbolic pentru sportul românesc, în apropierea împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric din 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Performanța sa a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria sportului mondial și a transformat-o într-un simbol al preciziei, disciplinei și excelenței.

La Montreal, Comăneci a primit nota maximă pentru exercițiul său la paralele, într-un moment care a surprins inclusiv sistemul electronic de afișare a scorurilor, nefiind conceput pentru a afișa nota 10,00. Performanța a fost urmată de alte note perfecte și de câștigarea a trei medalii de aur la ediția olimpică din 1976.

Colecția „Nadia 10”

Colecția „Nadia 10” valorifică astfel notorietatea unei performanțe care a depășit granițele sportului și a devenit parte a identității României. Asocierea cu Team România pune în prim-plan legătura dintre performanța de ieri și generațiile de sportivi care reprezintă țara în competițiile internaționale.

Aniversarea de 50 de ani a notei perfecte oferă un reper pentru celebrarea moștenirii sportive a Nadiei Comăneci, al cărei nume continuă să fie asociat cu excelența și cu unul dintre cele mai memorabile momente din istoria Jocurilor Olimpice.

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