Nadia Comăneci a filmat timp de 15 ore în prima zi de producție a sezonului 17 „Românii au talent”, după ce a debutat oficial în rolul de jurat al emisiunii, sâmbătă, 10 octombrie 2026.

Primele imagini din culise au fost publicate de Andra Măruță, colega sa din juriu, care a surprins întâlnirea cu fosta campioană olimpică și atmosfera de la începutul filmărilor.

Prezența Nadiei Comăneci marchează o schimbare importantă în componența juriului emisiunii. Gimnasta îi înlocuiește pe cei din formula anterioară și va evalua concurenții alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

În plus, sezonul 17 vine cu o modificare anunțată de prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș: publicul din sală va avea un rol mai important în evaluarea momentelor artistice.

Prima zi de filmare a fost una solicitantă pentru Nadia Comăneci. Potrivit informațiilor publicate de România TV, fosta mare gimnastă a participat la filmări timp de 15 ore, pentru a intra în ritmul producției și al desfășurării audițiilor.

Programul îndelungat reflectă ritmul de lucru al unui show de talente, în care numeroși concurenți urcă pe scenă, iar momentele lor sunt evaluate de juriu. Filmările presupun participarea la mai multe reprezentații și interacțiuni succesive, pe parcursul unei zile de producție.

Nadia Comăneci se alătură astfel unei echipe cu experiență în formatul emisiunii. Pentru legendara gimnastă, rolul de jurat reprezintă o nouă apariție într-un proiect de televiziune din România, după o carieră sportivă care a făcut-o cunoscută la nivel internațional.

Primele momente ale Nadiei Comăneci la filmări au fost prezentate pe rețelele sociale de Andra. Potrivit relatării publicate de România TV, gimnasta a mers mai întâi în cabina artistei, unde cele două s-au îmbrățișat.

„Ești singura pe care nu am întâlnit-o”, i-ar fi spus Nadia Comăneci Andrei, în timpul întâlnirii. Momentul a oferit o primă imagine a relației dintre cele două membre ale juriului înainte de începerea filmărilor.

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Imaginile publicate de cântăreață au arătat și atmosfera din culise, înainte ca noul sezon să intre în etapa de producție. Prezența Nadiei Comăneci la masa juriului aduce în emisiune perspectiva unei sportive care a cunoscut performanța la cel mai înalt nivel și care poate evalua disciplina, pregătirea și execuția unor momente de gimnastică sau acrobație.

Noul sezon aduce și o modificare în modul în care publicul participă la emisiune. Smiley și Pavel Bartoș au anunțat că spectatorii din sală vor putea lua parte la evaluarea momentelor prezentate pe scenă.

„În sezonul 17 publicul din sală devine parte din juriu, asta este foarte important”, au declarat cei doi prezentatori, potrivit materialului publicat de România TV.

Aceștia au făcut referire și la venirea Nadiei Comăneci, descriind-o drept o „jurată de nota 10”, într-o aluzie la performanța istorică a gimnastei de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Schimbarea privind implicarea publicului poate influența experiența spectatorilor și modul în care sunt primite momentele concurenților. Detaliile complete ale mecanismului de evaluare urmează să fie clarificate prin desfășurarea sezonului.

Filmările sezonului 17 „Românii au talent” au început sâmbătă, 10 octombrie 2026. Primele informații despre noua formulă a juriului și despre atmosfera de la filmări au fost publicate a doua zi.

Nadia Comăneci va împărți masa juriului cu Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, în timp ce Smiley și Pavel Bartoș vor continua să prezinte emisiunea.

Prima zi de filmare a însemnat 15 ore de lucru pentru Nadia Comăneci, iar noul sezon propune atât o schimbare în componența juriului, cât și o implicare mai mare a spectatorilor în evaluarea concurenților.