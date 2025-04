Planul secret al lui Elon Musk. O moștenire misterioasă între pământ și stele

Elon Musk are cel puțin 14 copii cu patru femei diferite, iar pe lângă conducerea mai multor companii și consilierea președintelui american Donald Trump, el trebuie să facă față și scandalurilor care apar în familia sa. Totuși, acest lucru nu l-a descurajat să își extindă „legiunea” de copii, un obiectiv care face parte din viziunea sa mai amplă de a coloniza planeta Marte, notează The Wall Street Journal.

Ashley St. Clair, în vârstă de 26 de ani, a dorit să demonstreze că Musk este tatăl copilului ei nou-născut. Pentru a solicita un test de paternitate, a trebuit să-l contacteze pe Jared Birchall, directorul general al Neuralink și administratorul biroului familiei Musk. Acesta ar gestiona și acordurile financiare și de confidențialitate încheiate de Elon Musk cu femeile care îi cresc copiii.

„Nu vreau ca fiul meu să simtă că este un secret”, a spus aceasta, în timpul unei conversații telefonice pe care a avut cu Birchall.

Birchall i-a oferit femeii câteva sfaturi, descriindu-l pe Musk drept o persoană generoasă și blândă, dar cu o latură mai puțin plăcută. El a avertizat-o că, atunci când o femeie implicată într-un astfel de caz alege „calea penală”, aceasta ajunge de obicei într-o situație mai nefavorabilă.

De asemenea, Birchall a menționat că Musk nu este sigur dacă este tatăl copilului lui St. Clair, subliniind că nu era la prima discuție de acest fel.

Ashley St. Clair revealed to the WSJ that Elon Musk didn’t want their child circumcised, complained about third-world birthrates surpassing European birthrates, and that Musk wanted to raise a “legion” of children.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/XTCr7kRMrl

— AF Post (@AFpost) April 16, 2025