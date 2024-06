Monden Elon Musk, din nou tătic. Miliardarul are 12 copii până acum







Elon Musk este în culmea fericirii, după ce a devenit, din nou, tată. Astfel, familia proprietarului companiei Tesla și Neuralink s-a mărit cu încă un membru. Una dintre angajatele sale i-a dăruit cel de al treilea copil.

Familia lui Elon Musk s-a mărit

Miliardarul are o relație cu Shivon Zilis, care i-a dăruit trei copii până în prezent. Aceasta ocupă funcția de director la Neuralink și ar fi un om de încredere în compania lui Elon Musk. Cei doi au o relație de câțiva ani, însă preferă să își trăiască povestea de amor cu maximă discreție.

De-a lungul timpului, afaceristul s-a arătat îngrijorat legat de scăderea natalității. Miliardarul susținea că acest fenomen reprezintă o adevărată amenințare pentru omenire.

„Ratele scăzute record de natalitate duc la colapsul rapid al populației în Europa și în cea mai mare parte din Asia”, preciza acesta.

Proprietarul Tesla are 12 copii

Cunoscutul afacerist are 12 copii, iar jumătate dintre aceștia au venit pe lume în ultimii cinci ani. Proprietarul Tesla are trei copii cu angajata de la Neuralink și alți trei cu artista Grimes. Totodată, Elon Musk are cinci copii cu fosta sa soție.

Cu Justine Wilson, proprietarul companiei Tesla i-a avut pe gemenii Griffin și Vivian. Aceștia au venit pe lume în anul 2004. În 2002, cei doi au devenit părinții unui băiat, care a murit la doar 10 săptămâni de la naștere, potrivit nypost.com.

Elon Musk, îngrijorat de scăderea natalității

Miliardarul și fosta sa soție au devenit, în 2006, părinții tripleților Kai, Damian și Saxon. Justin Wilson a reușit să rămână însărcinată cu ajutorul procedurilor de fertilizare in vitro. După separarea de Wilson, proprietarul Tesla s-a căsătorit cu Talulah Riley. Aceștia au divorțat după doar dou ani. În 2013, Musk s-a recăsătorit cu Riley, iar mariajul a mai durat până în 2016.

Averea proprietarului Tesla și Neuralink este estimată la aproape 200 miliarde de dolari.