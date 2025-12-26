De ce unii scoțieni sărbătoresc Crăciunul pe 6 ianuarie

În timp ce majoritatea lumii sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie, unele comunități din Scoția păstrează o tradiție mai puțin cunoscută: sărbătorirea Crăciunului pe 6 ianuarie, zi cunoscută și sub numele de „Epifania”. Aceste obiceiuri neobișnuite au rădăcini adânci în istoria religioasă și culturală a regiunii, potrivit celor relatate de The Sun.

Motivul principal pentru această diferență ține de trecutul Scoției protestante. În secolul al XVII-lea, influența puternică a Reformei a dus la minimalizarea sărbătorilor creștine, inclusiv Crăciunul.

Oficial, Crăciunul a fost chiar interzis pentru o perioadă, iar atenția comunităților s-a mutat către Anul Nou și alte sărbători religioase mai „simple”. Totuși, unele familii au continuat să respecte tradițiile mai vechi, păstrând ziua de 6 ianuarie sărbătoarea Crăciunului.

Așadar, cea mai izolată insulă din Marea Britanie își celebrează Crăciunul pe 6 ianuarie. Locuitorii de pe Foula, o mică insulă scoțiană situată la 32 de kilometri de coasta de vest a arhipelagului Shetland, respectă un calendar festiv propriu.

Această tradiție le permite să se bucure de sărbători într-un ritm diferit față de restul Marii Britanii, conferind insulei un farmec aparte și un simț al comunității bine definit de la care nu se abat.

Mai exact, în timp ce restul Regatului Unit a adoptat calendarul gregorian în 1752, locuitorii insulei Foula au decis să păstreze calendarul iulian. Această alegere a făcut ca sărbătorile importante să se decaleze treptat, iar după ajustarea anului bisect din 1900, Crăciunul și Anul Nou ajung să fie celebrate cu 12 zile mai târziu față de restul țării.

Calendarul iulian, structurat pe 365 de zile, a fost introdus oficial de Iulius Caesar în anul 46 î.Hr., marcând o schimbare majoră față de vechiul calendar roman, care se baza pe ciclurile lunare. Această schimbare, realizată cu sprijinul matematicienilor și astronomilor greci, printre care Sosigenes, a avut la bază mișcarea Pământului în jurul Soarelui, oferind astfel o măsurare mai precisă a timpului.

Cu o populație de doar 35 de persoane, Foula este adesea considerată unul dintre cele mai izolate colțuri ale Regatului Unit. Viața pe insulă se desfășoară fără pub-uri, magazine sau baruri, iar accesul la internet și la rețeaua națională de transport este practic inexistent. Proviziile ajung doar cu barca sau avionul, în funcție de condițiile meteorologice.

În ciuda izolării, insula oferă peisaje impresionante. Extinzându-se pe aproximativ cinci mile pătrate, Foula este străbătută de cinci vârfuri stâncoase dramatice, printre care Da Kame, considerată una dintre cele mai înalte stânci marine din Marea Britanie.

Fenomenul, cunoscut local sub denumirea de „Dansatorii Mirrie”, poate fi observat cel mai frecvent între mijlocul lunii octombrie și mijlocul lunii martie, în funcție de condițiile meteo.

Insula atrage și iubitorii de natură, fiind renumită pentru oile unice în lume. De asemenea, Foula este un punct de interes pentru scafandri, datorită numeroaselor epave de pe coastele sale. Printre cele mai cunoscute se numără RMS Oceanic, lansată în 1899, folosită în timpul Primului Război Mondial și naufragiată la doar trei mile est de insulă.

Pentru cei care preferă să exploreze fără scufundări, insula oferă trasee ghidate prin intermediul Serviciului Ranger Foula, dar și posibilitatea de a descoperi pe cont propriu frumusețile locale, folosind hărțile furnizate de Foula Heritage.

Accesul se face cu feribotul sau avionul din Shetland. Feriboturile pleacă de trei ori pe săptămână, iar călătoria durează aproximativ două ore. Turiștii stau în unități de cazare cu autoservire și trebuie să vină pregătiți cu toate proviziile necesare.