Moș Crăciun a început deja să împartă cadourile. Cum poți vedea traseul

În Ajunul Crăciunului, la ora 13.00, ora României, Moș Crăciun a pornit de la Polul Nord, dând startul tradiționalei sale călătorii în jurul lumii. Folosind mijloace tehnologice moderne, NORAD (North American Aerospace Defense Command) oferă copiilor și familiilor posibilitatea de a urmări în timp real traseul Moșului, pe măsură ce acesta duce cadouri dintr-o regiune a globului în alta.

În fiecare an, pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, NORAD urmărește simbolic cerul. Radarele și sateliții instituției sunt orientați spre traseul saniei lui Moș Crăciun, trasă de cei nouă reni, printre care se numără și cunoscutul Rudolf.

Odată ce Moș Crăciun pleacă de la Polul Nord, echipa NORAD urmărește în permanență traseul saniei pe durata întregii călătorii. Informațiile sunt făcute publice în timp real, prin platforma NORADSanta.org, aplicațiile mobile dedicate și actualizări regulate pe rețelele sociale.

Traseul lui Moș Crăciun poate fi urmărit aici.

Povestea Santa Tracker își are începuturile în 1955, la Colorado Springs, în urma unei greșeli aparent minore. Un magazin local a publicat din greșeală numărul de telefon al centrului de comandă NORAD, cunoscut la acel moment sub denumirea CONAD, în locul unei linii telefonice prin care copiii trebuiau să îl poată contacta pe Moș Crăciun.

Colonelul Harry Shoup, aflat la serviciu în acea zi, a preluat apelurile și le-a oferit copiilor informații despre locul în care „se afla” Moș Crăciun în călătoria sa prin lume. Acest gest a marcat începutul unei tradiții care, în timp, a devenit un proiect cu amploare globală, susținut anual de voluntari și de tehnologii de ultimă generație.

Pe 24 decembrie, oamenii pot verifica în timp real poziția lui Moș Crăciun prin accesarea site-ului sau a aplicației NORAD. Platforma pune la dispoziție o hartă interactivă care arată traseul parcurs, opririle deja realizate și următoarele destinații unde urmează să fie livrate cadouri.

Pe lângă afișarea traseului, platforma prezintă și o estimare a numărului de cadouri distribuite până în acel moment. Aceste informații fac ca urmărirea lui Moș Crăciun să devină o experiență interactivă, atât pentru copii, cât și pentru adulți.