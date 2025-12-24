Cadouri responsabile. De ce animalele nu ar trebui să fie cadouri de Crăciun

Asociațiile pentru salvarea animalelor și medicinii veterinari au explicat că animalele nu ar trebui oferite ca un cadou de Crăciun. Câinii, pisicile și alte animale de companie sunt ființe vii cu nevoi și personalități unice, iar adoptarea lor presupune un angajament pe viață, pe care multe persoane nu sunt pregătite să și-l asume. Deciziile impulsive luate în perioada sărbătorilor pot conduce la neglijare, stres pentru animale și rate ridicate de abandon în adăposturi după ce entuziasmul inițial trece.

Un animal de companie presupune o responsabilitate pentru ani de zile. Câinii și pisicile pot trăi între 10 și 20 de ani, perioadă în care au nevoie de hrană adecvată, îngrijire medicală, timp,iubire, atenție și stabilitate. Organizația internațională Four Paws a explicat că animalele nu ar trebui tratate ca obiecte de divertisment, oferite în contexte festive, deoarece nevoile lor nu se opresc odată cu încheierea sărbătorilor .

Medicii veterinari atrag atenția că mulți dintre cei care primesc animale drept cadou nu sunt pregătiți pentru această responsabilitate. Medicul veterinar Paula Negoescu a explicat într-un articol pentru publicația PressOne că decizia de a avea un animal trebuie să fie una informată și asumată. „Este vorba de responsabilitate. Fiecare persoană trebuie să își aleagă animalul după ce se informează și înțelege ce presupune îngrijirea lui” , a explicat medicul veterinar.

Una dintre cele mai mari probleme asociate cu oferirea animalelor de Crăciun este riscul crescut de abandon. Organizațiile de protecție a animalelor observă anual un val de animale ajunse în adăposturi în lunile care urmează după sărbători, după ce entuziasmul inițial dispare. Federația Germană pentru Protecția Animalelor a avertizat că animalele oferite drept cadouri sunt mult mai predispuse să fie abandonate, deoarece stâpânul animalului nu a avut timp să se pregătească pentru responsabilitățile reale care vin odată cu adoptarea unui necuvântător.

Reprezentanții organizației au axplicat că mutarea repetată a unui animal dintr-un mediu în altul are efecte negative asupra stării sale emoționale și de sănătate. Un animal nu poate fi „returnat” sau ignorat atunci când apar dificultăți, iar lipsa unei decizii asumate poate avea consecințe grave asupra bunăstării acestuia.

De multe ori, animalele sunt oferite copiilor drept cadou de Crăciun, însă specialiștii atrag atenția că cei mici nu au maturitatea necesară pentru a îngriji singuri un animal. Organizația PETA menționează că responsabilitatea ajunge aproape întotdeauna în sarcina adulților, iar dacă aceștia nu și-au dorit animalul, riscul de neglijare sau abandon crește considerabil .

Medicii veterinari recomandă ca decizia de a adopta sau cumpăra un animal să fie luată la nivelul întregii familii, după discuții clare despre timp, buget și responsabilități. Un animal nu ar trebui să fie un test sau o recompensă de moment, ci rezultatul unei alegeri asumate, au explicat aceștia.

Pe lângă timpul și atenția necesare, un animal implică și costuri financiare constante. Hrană de calitate, vaccinări, deparazitări, controale medicale regulate și eventuale intervenții de urgență sunt doar câteva dintre cheltuielile pe care viitorii proprietari trebuie să le ia în calcul.

Publicația PetGuide a atras atenția că aceste costuri sunt adesea subestimate atunci când animalele sunt oferite drept cadouri, fără o analiză realistă a resurselor disponibile. Medicii veterinari au explicat că lipsa resurselor financiare poate duce la amânarea tratamentelor sau la îngrijire necorespunzătoare, ceea ce poate afecta direct sănătatea animalului.

Perioada sărbătorilor este adesea marcată de decizii emoționale și impulsive. Dorința de a face un cadou „special” poate afecta realitatea și responsabilitățile care apar când un animal intră în familie.

Organizațiile pentru protecția animalelor au punctat că adoptarea sau achiziția unui animal ar trebui să aibă loc într-un context calm, bine planificat, nu sub presiunea sezonului festiv sau a așteptărilor sociale .Specialiștii le recomandă familiilor interesate de adopția unui prieten blănos să discute din timp despre dorința de a adopta un animal, stabilind clar momentul potrivit și condițiile necesare .

Pentru cei care doresc să ofere un gest de grijă față de persoanele care iubesc animalele, există alternative care nu implică adoptarea unui prieten blănos. Printre acestea se numără cadourile memoriale pentru animalele pierdute sau care au murit, care pot ajuta la onorarea amintirii unui companion fără a înlocui legătura pierdută.

Produsele artizanale tematice, de la articole vestimentare la opere de artă, oferă posibilitatea de a sărbători un animal preferat sau o rasă, sprijinind în același timp artiști locali și micile afaceri.

O altă categorie de cadouri recomandată sunt cele care susțin bunăstarea animalelor prin intermediul organizațiilor non-profit. Se pot face donații în numele destinatarului sau al unui animal pierdut, sponsorizarea unui adăpost sau achiziționarea unui calendar care sprijină o cauză animală. De asemenea, certificatele pentru adopții reprezintă o opțiune responsabilă, permițând oamenilor să parcurgă întregul proces de selecție și să găsească un animal potrivit, respectând nevoile și personalitatea acestuia.