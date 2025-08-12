Sport Monica Seles, confesiune tulburătoare despre boala rară care o macină







Monica Seles, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, a vorbit pentru prima dată public despre diagnosticul de miastenia gravis, o boală autoimună rară care îi afectează viața de zi cu zi. Fosta campioană, de nouă ori câștigătoare de Grand Slam, a mărturisit că primele simptome, vederea dublă și slăbiciunea musculară au, apărut în urmă cu trei ani, moment pe care îl descrie drept „un nou reset” în existența sa.

Fosta campioană, acum în vârstă de 51 de ani, a relatat că nu auzise niciodată despre miastenia gravis înainte de a primi diagnosticul. Primele semne au apărut în situații obișnuite, fie în timpul unui joc cu copiii sau cu familia, fie în activități simple, precum uscarea părului, devenite brusc dificile. „Jucam și vedeam două mingi. Sunt simptome pe care nu le poți ignora”, a povestit Seles într-un interviu acordat Associated Press.

Momentul aflării diagnosticului a fost pentru ea o experiență comparabilă cu alte provocări majore din viață: plecarea din Iugoslavia la 13 ani, ascensiunea rapidă în topurile tenisului mondial și episodul traumatizant din 1993, când a fost înjunghiată în timpul unui meci la Hamburg.

Monica Seles a mărturisit că, asemenea altor momente dificile, și de această dată a ales să se adapteze. „Indiferent cum sare mingea, mă adaptez”, a spus ea, amintind cu recunoștință de sprijinul fanilor americani la revenirea în competiții după atacul din 1993. Acum, sportiva își dorește să crească nivelul de conștientizare asupra miasteniei gravis, punând accent pe impactul acesteia asupra vieții bolnavilor.

Boala este caracterizată prin slăbiciune musculară ce se accentuează după efort și se ameliorează cu odihna. Ea poate afecta vederea, vorbirea, înghițirea și chiar respirația, iar intensitatea simptomelor poate varia de la o zi la alta.

În prezent, Monica Seles colaborează cu o companie de imunologie din Țările de Jos, în cadrul campaniei „Go for Greater”. Aceasta include mărturii ale persoanelor afectate, informații medicale validate și evenimente dedicate conștientizării publice, cu scopul de a reduce izolarea pacienților și de a stimula sprijinul comunitar.

Deși miastenia gravis nu are vindecare, tratamentele moderne pot ameliora simptomele și preveni complicațiile. Exemplele unor personalități precum actrița Suzanne Rogers, maestrul de șah Henrique Mecking sau magnatul Aristotle Onassis arată că boala nu înseamnă neapărat renunțarea la carieră și pasiuni, potrivit Mediafax.