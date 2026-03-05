Moartea unui copil schimbă regulile în școlile din Anglia. Personalul, pregătit să intervină în cazul reacțiilor alergice

Școlile din Anglia vor introduce cursuri obligatorii despre alergiile alimentare pentru întreg personalul. Măsura a fost anunțată de Ministerul Educației din Marea Britanie, după o campanie susținută de reprezentanți ai tuturor partidelor politice. Noile reguli apar după tragedia care a dus la moartea lui Benedict Blythe, un băiețel de cinci ani din Stamford, Lincolnshire, care în decembrie 2021 a suferit o reacție alergică severă la școală, iar personalul nu a intervenit la timp.

Conform oficialilor din educație, scopul noilor reguli este să prevină astfel de situații. Copilului i-a fost servit lapte, deși alergia sa legată de acest tip de proteină era consemnată în evidențele unității de învățământ.

Ancheta realizată ulterior a arătat că personalul școlii nu a recunoscut la timp simptomele reacției alergice și medicamentul necesar nu a fost administrat suficient de rapid.

Mama copilului, Helen Blythe, a declarat că adoptarea noilor reguli reprezintă „o zi cu adevărat importantă”. Ea a spus că speră ca nicio altă mamă care are copii cu alergii să nu mai treacă printr-o astfel de tragedie.

Potrivit noilor reglementări, toate școlile vor fi obligate să organizeze formare în domeniul alergiilor alimentare pentru întreg personalul.

Unitățile de învățământ vor trebui, de asemenea, să dețină autoinjectoare de adrenalină de rezervă. Acestea vor putea fi utilizate inclusiv pentru elevii care nu au un diagnostic cunoscut de alergie.

Un audit realizat în 2024 arată că multe școli nu aveau măsurile de siguranță recomandate. Aproximativ 70% dintre unități nu respectau toate procedurile de protecție, iar jumătate nu aveau autoinjectoare de rezervă.

Datele organizației Anaphylaxis UK arată că aproximativ 680.000 de copii din Anglia suferă de alergii. În ultimul an s-au pierdut aproximativ 500.000 de zile de școală din cauza problemelor de sănătate legate de alergii.

Autoritățile consideră că noile reguli pot reduce riscurile și pot îmbunătăți modul în care personalul școlilor reacționează în situații de urgență.

Ministerul Educației susține că școlile pot acoperi costurile necesare din bugetele proprii.

Sindicatul directorilor NAHT atrage însă atenția că fiecare obligație suplimentară ar trebui să fie însoțită de finanțare dedicată.

Noile reglementări ar urma să intre în vigoare în septembrie 2026, după finalizarea unei perioade de consultare publică.