Măsurile de sprijin pentru cei cu alergii nu se aplică nici acum, deși au trecut 5 ani de la legiferare

Măsurile de sprijin pentru cei cu alergii nu se aplică nici acum, deși au trecut 5 ani de la legiferareAlergie. Sursă foto: Freepik
Legea 4/2021 a intrat în vigoare pe 7 ianuarie 2021și viza măsuri pentru persoanele care au diferite alergii. Doar că aceste măsuri nu s-au aplicat niciodată pentru că nu există norme metodologice pentru ele.

Măsuri pentru alergii fără norme de aplicare

Termenul la care trebuiau emise normele metodologice a fost de 7 august 2021. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, deși, culmea în 2023, legea a fost modificată prin actul normativ cu numărul 242. Cu toate acestea de norme metodologice nu a mai fost vorba. Una dintre măsurile foarte importante stabilite prin lege era decontarea tratamentului. “Persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli și afecțiuni alergice le sunt decontate analizele și testele specifice necesare diagnosticării” se arată în lege. Numai că există o problemă. Aceea că analizele minimale sunt stabilite prin normele metodologice. Mai exact legea prevede că “analizele și testele specifice minimale necesare diagnosticării se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

analize

Analize. Sursa foto: Freepik

Iar cum aceste norme nu există, lucrurile sunt clare. Nu se decontează nimic decât în baza contractului cadru și a legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Iar aici sunt câteva afecțiuni incluse: astm bronșic, rinită alergică, alergie alimentară, rinoconjunctivită alergică, dermatită alergică, anafilaxie. Problema este că de atunci au apărut foarte multe alte reacții alergice alimentare.

Intoleranțele la mâncare ignorate

Printre ele se numără boala celiacă, intoleranță la lactoză, intoleranță la histamină. Pe de altă parte, Legea 4/2021, prevedea că persoanele cu risc de șoc anafilactic vor putea beneficia, anual și în mod gratuit, de două doze de adrenalină.

Acestea ar fi putut fi puse la dispoziție printr-un document medical emis de un specialist. De asemenea persoanele care ar fi suferit de astfel de afecțiuni ar fi putu beneficia de accesul în unități de învățământ preuniversitar de stat sau particulare, unități spitalicești de stat sau private și de cazare.

Unde sunt normele?

Unitățile mai sus menționate trebuiau să dețină doze de adrenalină pentru autoinjectare. De asemenea aceleași unități trebuiau ”să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris copilul, sau posibilitatea pentru familie, părinți, tutore ori reprezentantul legal de a aduce în respectivele unități alimentele necesare hrănirii copiilor, în recipiente separate, servite individual”. Doar că în acest moment lucrurile sunt neclare legat de normele de aplicare.

