Cum a reușit un băiat cu paralizie cerebrală să alerge pentru a strânge fonduri pentru școala sa

Un băiat de patru ani din Marea Britanie, care suferă de paralizie cerebrală, a alergat aproape 160 de kilometri în ianuarie pentru a strânge fonduri pentru școala sa, potrivit newsnationnow.com.

Jacob Fallows, cu ajutorul prietenilor și familiei, a strâns aproximativ 1,160 de lire pentru școala primară Bow Community din Devon, Anglia, potrivit mai multor surse media citate de newsnationnow.com.

Folosind cadrul său de mers, băiat de patru ani a alergat în medie 5 km pe zi, aducând distanța totală parcursă de participanți la puțin peste 1.230 km.

Jacob Fallows a fost inspirat de tatăl său, care a participat la o cursă caritabilă în urmă cu trei ani, potrivit South West News Service. De atunci, familia Fallows aleargă pentru a sprijini cauzele locale.

„Ne place să strângem fonduri pentru cauze nobile și asta este cel mai important lucru. De asemenea, acest lucru demonstrează că, deși băiețelul nostru are dizabilități și există lucruri pe care nu le poate face, există o mulțime de lucruri pe care le poate face. Una dintre acestea este aceea de a aduce oamenii împreună”, a spus tatăl băiatului.

Familia este foarte mândră de Jacob și de toți elevii care s-au implicat, potrivit metro.co.uk.

„Când organizăm aceste evenimente de strângere de fonduri, comunitatea se unește, iar asta este foarte frumos. Elementele tradiționale ale comunității, grija față de ceilalți și implicarea sunt în continuare foarte importante. Până acum am strâns peste 1.100 de lire sterline, ceea ce este absolut fantastic, dar vreau să strângem și mai mult!”, a mai adăugat tatăl băiatului de patru ani.

Primele campanii de strângere de fonduri organizate de familie în 2024 și 2025 au adunat bani pentru Branch House, o organizație caritabilă care l-a sprijinit pe Jacob de-a lungul întregii sale vieți.