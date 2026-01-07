Social

Moarte suspectă a unei tinere de 23 de ani din Alba. Nu sunt urme vizibile de agresiune

Poliția. Sursă foto: Facebook
O tânără de 23 de ani a murit în locuința sa din județul Alba, iar polițiștii au deschis o investigație pentru a afla ce s-a întâmplat. Din primele verificări ale IPJ Alba, pe corpul fetei nu au fost observate urme vizibile de agresiune.

Moarte suspectă a unei tinere de 23 de ani din Alba

Polițiștii din Alba au anunțat că, marți seara, au fost chemați la o locuință din Blaj, după ce unei tinere i s-a făcut brusc rău și și-a pierdut cunoștința. La fața locului au ajuns rapid echipajele medicale, care au început procedurile de intervenție imediat ce au intrat în casă.

Medicii au încercat să o readucă la viață, aplicând manevre de resuscitare, însă eforturile lor au fost în zadar, fiind declarat decesul. Potrivit IPJ Alba, pe corpul tinerei nu au fost identificate urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, unde necropsia va stabili cauza exactă a morții.

Dosar penal pentru a clarifica împrejurările

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și desfășoară cercetări pentru a reconstitui pas cu pas ce s-a întâmplat. Ancheta urmărește stabilirea împrejurărilor exacte ale evenimentului, iar concluziile medico-legale vor avea un rol esențial în determinarea cauzei reale a decesului.

Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate
Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate
Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților
Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților

Tată și fiu, găsiți morți după ce ar fi căzut de pe un bloc cu zece etaje din Arad

Doi bărbați din municipiul Arad — tată și fiu, cu vârste de aproximativ 57 și 27 de ani — au murit după ce au căzut de pe un bloc cu zece etaje de pe Calea Romanilor. Potrivit presei locale, cei doi ar fi venit din județul Vaslui și se aflau în clădire pentru a vedea un apartament pe care intenționau să-l închirieze. Martorii spun că prăbușirea s-ar fi produs din zona balconului și din apropierea spațiului destinat colectării gunoiului.

Alertați prin 112, salvatorii au ajuns rapid la fața locului. Au intervenit echipaje SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și ambulanța Serviciului Județean, însă, în ciuda manevrelor de urgență, cadrele medicale au declarat decesul celor două persoane. Autoritățile urmează să stabilească, prin anchetă, circumstanțele exacte ale tragediei.

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!" Adevărul despre spionii din '89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

