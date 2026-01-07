Moarte suspectă a unei tinere de 23 de ani din Alba. Nu sunt urme vizibile de agresiune

O tânără de 23 de ani a murit în locuința sa din județul Alba, iar polițiștii au deschis o investigație pentru a afla ce s-a întâmplat. Din primele verificări ale IPJ Alba, pe corpul fetei nu au fost observate urme vizibile de agresiune.

Polițiștii din Alba au anunțat că, marți seara, au fost chemați la o locuință din Blaj, după ce unei tinere i s-a făcut brusc rău și și-a pierdut cunoștința. La fața locului au ajuns rapid echipajele medicale, care au început procedurile de intervenție imediat ce au intrat în casă.

Medicii au încercat să o readucă la viață, aplicând manevre de resuscitare, însă eforturile lor au fost în zadar, fiind declarat decesul. Potrivit IPJ Alba, pe corpul tinerei nu au fost identificate urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, unde necropsia va stabili cauza exactă a morții.