Misterele de la Eleusis, în sfârșit explicate. Metodele chimice sunt cunoscute încă din Antichitate

Un ritual păstrat sub tăcere timp de peste un mileniu continuă să stârnească interesul cercetătorilor. Misterele de la Eleusis, desfășurate în Grecia antică, au atras generații întregi de participanți din lumea mediteraneană. Detaliile ceremoniilor au rămas necunoscute, însă un studiu recent propune o posibilă explicație privind substanța consumată de inițiați, potrivit IFL Science.

Ceremoniile aveau loc anual, în perioada recoltei de toamnă, și își aveau originea într-o tradiție orală consemnată în „Imnul homeric către Demetra”. Mitul o prezintă pe Demeter, zeița naturii și fertilității, care își caută fiica, Persephone, răpită de Hades și dusă în lumea subpământeană.

Ritualul reproducea simbolic această căutare și revenirea Persephonei, reflectând ciclul morții și renașterii asociat agriculturii. Sursele istorice indică faptul că ceremoniile începeau la Atena și culminau cu o procesiune pe „Calea Sfântă” către Eleusis, la aproximativ 30 de kilometri vest.

Relatările antice sugerează că participarea era permisă bărbaților și femeilor vorbitoare de greacă, indiferent de statut social.

Ceremoniile finale aveau loc într-o sală monumentală, telesterionul, unde inițiații asistau la ritualuri conduse de preoți și preotese.

Dezvăluirea conținutului acestor practici era strict interzisă. Textele istorice menționează că încălcarea jurământului de tăcere era pedepsită sever, ceea ce explică lipsa unor descrieri detaliate.

Misterele de la Eleusis au dispărut după distrugerea sanctuarului în secolul al IV-lea e.n.

„Imnul homeric către Demetra” amintește consumul unei băuturi pe bază de orz și mentă. Numeroși istorici au presupus însă că ritualul ar fi inclus o substanță cu efecte psihoactive.

Opiumul a fost considerat puțin probabil, fiind utilizat pe scară largă în medicina greacă antică. Psilocibina, asociată ciupercilor halucinogene, este de asemenea improbabilă în lipsa unor dovezi privind cultivarea acestora în epocă.

O ipoteză discutată frecvent face referire la alcaloizii de ergot, produși de ciuperca Claviceps purpurea, care infectează cerealele. Descoperirea unor astfel de compuși pe ceramică și în depuneri dentare la un sit asociat cultului eleusin a susținut această teorie.

Totuși, ergotul conține și ergopeptide toxice, cunoscute pentru efecte grave, inclusiv convulsii și gangrenă. Consumul accidental a fost legat istoric de episoade de intoxicație colectivă.

Autorii studiului recent au analizat dacă substanțele toxice ar fi putut fi eliminate prin metode disponibile în Antichitate. În cadrul experimentului, mase miceliene de Claviceps purpurea au fost introduse într-o soluție alcalină obținută din apă și cenușă.

După două ore, cercetătorii au constatat că ergopeptidele toxice au fost eliminate, iar alcaloizii de ergot s-au transformat în compuși psihoactivi, inclusiv amida acidului lisergic (LSA). Molecula este cunoscută pentru efecte psihedelice, deși mai slabe decât cele ale LSD.

Cercetătorii notează: „Descoperirile noastre demonstrează că ergopeptidele toxice pot fi transformate chimic în substanțe psihoactive printr-un proces antic care implică reacția într-o soluție alcalină, tehnică ce ar fi putut fi folosită de preotesele ceremoniale din Eleusis.”

Autorii concluzionează că ergotul ar fi putut reprezenta componenta psihoactivă a ritualului, sugerând că ciuperca ar fi fost recoltată de pe orzul infectat.