„Miss Palestina” nu e tocmai „Miss”, ci nevasta unui fiu de terorist Fatah

Miss Palestina - Nadeen Ayoub - nu e tocmai „Miss” (domnișoară - n.red.), ci a fost căsătorită și a avut un copil cu fiul teroristului Fatah, Marwan Barghouti, a descoperit The Jerusalem Post.

Publicația a descoperit că actuala „Miss Palestina”, Nadeen Ayoub, s-a căsătorit cu Sharaf Barghouti în 2016. Ea este prima deținătoare a titlului de „Miss Palestina” care concurează în competiția „Miss Univers”.

Nadeen Ayoub susține că este cetățeană americană-canadiană și locuiește în Dubai, dar o căutare extinsă pe rețelele de socializare a dezvăluit că a fost, cel puțin până în 2020, instructor de fitness la Carmel Gym din Ramallah.

Cunoscută și sub numele de IQ Fitness, sala de sport este deținută de Qassam Barghouti, un alt fiu al lui Marwan Barghouti.

În timp ce majoritatea postărilor o menționează pe Ayoub drept Nadeen Ayoub, câteva o numesc Nadeen Barghouti, inclusiv una din 7 iulie 2018 și alta din 4 iulie 2019.

O analiză aprofundată a dezvăluit că Ayoub s-a căsătorit cu Sharaf Barghouti în 2016. Tatăl lui Sharaf, Marwan, a fost conducător al Fatah și execută cinci condamnări pe viață pentru rolul său în uciderea israelienilor în timpul celei de-a Doua Intifade.

În ciuda cererilor continue ale grupărilor teroriste Hamas de a fi inclus în schimburile de prizonieri, Israelul a refuzat să-l elibereze.

Pe 23 iulie 2016, Fadwa Barghouti - soția lui Marwan - a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia nunții lui Ayoub cu Sharaf Barghouti.

„Sunt aici astăzi pentru a sărbători căsătoria iubitului tău Sharaf și a miresei sale amabile și nobile, Nadeen, pe care o iubim”, i-a scris ea soțului ei închis.

Miss Palestina i-a născut teroristului Fatah, Marwan Barghouti, un nepot.

Ayoub este menționată și într-un profil al absolvenților Universității Birzeit din Ramallah din 2018.

„O felicităm pe Nadina al-Barghouti cu ocazia absolvirii Universității Birzeit, specializarea geografie.”

Apoi, pe 30 octombrie 2019, Fadwa a postat o fotografie cu fiul ei, Sharaf, împreună cu fiul său nou-născut, pe nume Marwan Sharaf Barghouti (numit după bunicul său). Comentariile sunt pline de felicitări pentru Sharaf și Nadeen Ayoub.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu soțul sau copilul ei; cu toate acestea, se pare că acum își folosește numele de fată.

Fadwa a postat fotografii cu copilul până în 2022, iar după aceea a postat în principal despre soțul ei. Sharaf Barghouti pare să lucreze la o companie de asigurări din Ramallah.

Restul prezenței sale online pare să fi fost curățat de orice legătură cu persoanele menționate mai sus.

Potrivit publicației The National, cu sediul în Abu Dhabi, Ayoub a fost inițial încoronată Miss Palestina în 2022. Cu toate acestea, în ciuda faptului că a concurat la „Miss Earth”, The New York Post a relatat că nu s-au găsit dovezi care să sugereze că ar fi concurat vreodată pentru titlul de Miss Palestina.

Într-o declarație pentru The National, ea a declarat: „După Miss Earth, trebuia să merg la Miss Univers, dar am amânat-o pentru că nu voiam să merg în timp ce se petrecea genocidul”.

„Am vrut să mă concentrez mai mult pe a rămâne în culise, deoarece lumina reflectoarelor trebuia să fie pe oamenii din Palestina care suferă, mai degrabă decât pe mine... Nu a mai existat o altă „Miss Palestina” din 2022, din cauza genocidului”, a mai susținut Nadeen Ayoub.

Având în vedere că Nadeen Ayoub era căsătorită și avea un copil, ea nu ar fi putut concura la „Miss Univers 2022”, deoarece concursul avea o restricție pentru femeile căsătorite și mame. Această restricție a fost ridicată în 2023.