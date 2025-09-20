Mircea Oprean, dezvăluiri tulburătoare. „Nu aveam după ce bea apă”

Mircea Oprean a povestit la un podcast cât de complicată a fost viața după Revoluție, dar și despre faptul că nimeni nu le-a întins o mână de ajutor. Soțul Zoiei Ceaușescu spune fără perdea că nici cei din cercul lor nu i-au ajutat.

Soțul Zoiei Ceaușescu a explicat că după Revoluție a trăit vremuri extrem de complicate. Asta pentru că rămăseseră fără nimic și nici nu au primit ajutor de nicăieri.

”Nu vă spun că acum aflu că foști prieteni, din conducere nu au sărit în ajutor. Noi nu aveam după ce bea apă și ei știau. Făceau parte din cercul nostru de prieteni, dar nu au venit să ne întrebe sau să ne zică: măi, uite, îți dau niște bani că știu că tragi targa pe uscat. Nu puteam eu să mă duc, la cine să mă duc? Am fost fii ploii. Dar Dumnezeu ne-a ajutat”, a explicat acesta.

Cei doi soți au rămas la Revoluție fără toate bunurile personale. La acel moment s-au confiscat inclusiv hainele soției sale, blănurile, dar și lenjeria intimă. Absolut tot ce au deținut cei doi a ajuns pe mâna statului.

Cert este că în 2015 Mircea Oprean a reușit să obțină o decizie în justiție în favoarea lui. Mai exact o despăgubire de 20.000 de euro de la Parchetul General pentru toate bunurile confiscate atunci. Desigur că suma nu are cum să amortizeze ceea ce au pierdut cei doi soți. Doar că a fost o oarecare compensație după ani de procese.

Pe de altă parte, acesta a redeschis procesul în urma căruia au fost judecați și uciși soții Ceaușescu. Deși Curtea de Apel București a declinat dosarul, Curtea Militară de Apel nu s-a sfiit să îl judece.

Drept urmare a rămas chiar în pronunțare pentru data de 8 octombrie. Atunci ar trebui să știm dacă din punct de vedere legal, moartea soților Ceaușescu a fost una conformă. Tribunalul alcătuit atunci a fost la ordinele lui Ion Iliescu, care a trecut în neființă acum o lună.