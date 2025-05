Social Mirabela Grădinaru, victima unui atac cibernetic: Cineva mi-a spart contul







Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a fost victima unui atac cibernetic, în urma căruia informații personale au fost făcute publice în mediul online.

Contul Mirabelei Grădinaru, spart

Datele personale ale Mirabelei Grădinaru au fost făcute publice pe un site de anunțuri, unde aceasta își crease un cont după ce a absolvit facultatea și a început să ofere meditații la geografie și limba franceză. Anunțul, care a fost repostat cu greșeli ortografice, a fost ulterior șters de pe site.

„Nu mai ofer meditații de mulți ani. Nu l-am actualizat eu, înseamnă că mi-a spart cineva contul pentru că meditații nu mai ofer din 2010. Până în 2010 am avut timpul necesar să ofer meditații. Din 2010 nu îmi mai permite timpul. O să încerc să îmi caut parola sau să recuperez parola pentru a-mi închide contul”, a spus aceasta, pentru Fanatik.

De ce a renunțat la visul său

Partenera lui Nicușor Dan a declarat că, acum 18 ani, după terminarea facultății, a postat un anunț pentru meditații, pentru a rămâne conectată la domeniul educațional. Ea solicita o sumă simbolică, de doar 20 de lei, în schimbul căreia se deplasa la domiciliul elevilor pentru a le oferi meditații.

„Meditațiile nu le-am oferit din considerente financiare, ci pur și simplu, pentru că mi-am dorit să activez în învățământ. Decizia de a renunța la visul meu de a lucra în învățământ a fost, da, din considerente financiare. La acel moment salariul unui profesor nu mi-ar fi permis o chirie în București.

Geografie și franceză puteam preda la acel moment. Nu eram profesor în activitate la o școală. Am terminat Facultatea de Geografie-Franceză. Totul era transparent, părinții știau. Oricum la geografie nu am oferit meditații. Au fost meditații doar pentru limba franceză. Părinți care mi-au solicitat ajutorul, chiar și adulții, știau că nu activez ca profesor”, a declarat aceasta.

Partenera lui Nicușor Dan a mai adăugat: „Doar ce terminasem facultatea, era o dorință a mea de a păstra legătura cu mediul academic, cu tot ce însemna învățământ. Am sperat că la un moment dat îmi voi schimba profesia, că voi schimba corporația pe învățământ. A rămas în continuare un vis al meu, deocamdată fac lecții cu propriii mei copii”.

„M-am reorientat profesional pentru a mă putea ocupa de copii mai mult”.

Mirabela Grădinaru a dezvăluit că a renunțat la meditații în 2010, când a început să lucreze pentru o firmă auto. Conform informațiilor disponibile pe LinkedIn, ea ocupă funcția de Team Manager la Renault Group.

„La meditații nu am renunțat din considerente financiare. La meditații am renunțat doar pentru că job-ul pe care îl aveam… De fapt, poziția pe care am început să o ocup din 2010 mă solicita foarte mult și nu mai aveam timp pentru a mă ocupa de meditații.

Lucrez în cadrul unei companii auto. Din 2010 am lucrat pe partea de people management. Iar din iunie anul trecut, de când am revenit în câmpul muncii, din concediul de îngrijire copil, pe management de proiect. Da, m-am reorientat profesional pentru a mă putea ocupa de copii mai mult”.

Aceasta a mai adăugat: „Compania în care lucram era o companie în care totul se petrecea în limba franceză, toate discuțiile erau în limba franceză, iar diploma pe care am obținut-o în urma studiilor universitare a fost cu dublă specializare. Aveam la bază studii, obținusem o specializare și o confirmare în acest sens. În momentul în care eram sunată, menționam faptul că nu sunt profesor. Meditațiile se făceau la domiciliul copilului”, potrivit Fanatik.