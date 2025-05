Mirabela Grădinaru a arătat, la TV, certificatele de botez ale copiilor lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru , partenera primarului Capitalei , a prezentat la B1tv certificatele de botez ale celor doi copii pe care îi are cu acesta, pentru a pune capăt speculațiilor că aceștia nu ar fi botezați.

Ea a subliniat că gestul nu a fost făcut pentru publicitate, ci pentru a răspunde atacurilor din campania electorală care au vizat familia, în special afirmațiile false despre botezul copiilor.

„Am fost mâhnită și sunt în continuare. Au fost campanii, mai multe campanii pe care le-a avut Nicușor și niciodată familia nu a fost atacată și, într-adevăr, în această campanie au fost foarte multe atacuri la familie, iar în ceea ce privește copiii, că nu avem copiii botezați, chiar dacă am declarat în mai multe intervenții că avem copiii botezați, în continuare nu suntem crezuți și de aceea, astăzi, chiar dacă nu trebuie să dovedim nimic nimănui, dar dacă cuvântul nostru nu este suficient pentru pentru români, am venit cu cele două certificate de botez ale copiilor, pentru a dovedi că, într-adevăr, copiii sunt botezați, sunt creștini ortodocși, dar nu am făcut din asta marketing sau publicitate”, afirmă Mirabela Grădinaru.

Credința, un aspect intim

Grădinaru a declarat că, deși consideră credința un aspect intim, a simțit nevoia să aducă dovezi din cauza manipulărilor și zvonurilor, afirmând că cei doi copii sunt creștini ortodocși.

„Întotdeauna am considerat că tot ce ține de credință este un lucru intim și respect credințele fiecăruia dintre dintre noi. Și este trist că în momentul în care adevărul pe care îl spunem – și îl spunem cu onestitate – este acoperit de zgomot și de manipulare și e nevoie de astfel de dovezi”, a mai explicat partenera lui Nicușor Dan.