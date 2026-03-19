Pensiile a peste 5 milioane de români, prinse în blocajul bugetar. Negocierile decisive

Fondurile pentru categoriile vulnerabile, inclusiv pentru pensionari, există, însă soluția bugetară bugetului trebuie să fie atent planificată și nu făcută „la repezeală”, afirmă Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. În opinia sa, discuțiile în Coaliție și compromisurile sunt esențiale pentru ca bugetul pe 2026 să fie adoptat rapid.

După suspendarea ședinței comisiilor reunite de buget-finanțe, Nazare a afirmat că resursele pentru pensionari sunt asigurate și că în buget există 1,7 miliarde de lei pentru această categorie.

„Nu e corect să spunem că nu sunt bani pentru această categorie în buget, atâta timp cât sunt 1,7 miliarde. Banii sunt acolo, poate nu în cuantumul în care ne-am fi dorit”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește finanțarea programelor pentru copii prin proiecte europene, oficialul a explicat că acest pas implică un efort mai mare și o abordare mai complexă, dar reprezintă o soluție fezabilă care asigură respectarea cadrului fiscal european.

Referitor la discuțiile din Coaliție, Nazare a declarat că premierul Ilie Bolojan ar fi deschis să facă un compromis.

„Peste limitele acordate în buget, am virat sume suplimentare: aproape 5 miliarde la transport, 3 miliarde la dezvoltare, 600 de milioane la Agricultură. Am asigurat 1,7 miliarde pentru plata one-off pentru pensii și am ajuns la punctul în care trebuie să ne asigurăm că nu riscăm stabilitatea bugetară”, a spus ministrul.

Nazare a insistat asupra importanței dialogului în Coaliție pentru a găsi o soluție viabilă.

„Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis. Trebuie să vedem cum va evolua bugetul și care sunt condițiile. Însă nu putem face promisiuni nici pentru pensionari, nici pentru români, care nu se pot respecta”, a mai spus oficialul.

Ministrul a adăugat că este responsabilitatea tuturor celor implicați în dialog să găsească o soluție care să evite impresia că bugetul Ministerului de Finanțe sau bugetul de stat nu a fost aprobat, menționând că o astfel de situație ar putea stârni îngrijorare.

„Este un scenariu pe care nu l-am luat niciun moment în calcul și poate avea efecte negative, importante, asupra percepției piețelor, asupra României”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat că, în ultimele două luni, Ministerul de Finanțe a discutat cu toți ordonatorii

„Am făcut multe concesii și am înțeles efortul pe care aceștia l-au făcut în construcția bugetelor, dar am și explicat că nu este un buget obișnuit. Este un buget cu foarte multe presiuni”, a mai spus Nazare.