Ministrul Economiei lansează platforma CV-urilor pentru companiile de stat

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat joi, într-o conferință de presă, lansarea unui buton pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei, prin care persoanele interesate să devină administratori sau membri în conducerea companiilor de stat pot depune CV-ul. Inițiativa urmărește atragerea profesioniștilor și creșterea transparenței în numiri.

Ministrul Economiei asigură selecții transparente

Ministrul Economiei a subliniat că procesul de recrutare va fi deschis tuturor specialiștilor, indiferent de apartenența politică.

„Nu contează dacă au făcut politică sau sunt la un alt partid. CV-urile vor fi luate în considerare legal și transparent,” a explicat Radu Miruţă.

Platforma online este destinată economiștilor, managerilor și experților în audit financiar care pot contribui la redresarea companiilor de stat care se aflâ în insolvență. Prin acest mecanism, ministrul Economiei urmărește să elimine influența politică și să se asigure că deciziile se iau pe criterii de competență.

Primele CV-uri și reacțiile candidaților

În doar câteva ore, Ministerul Economiei a primit aproximativ 16 CV-uri de profesioniști calificați. Ministrul a remarcat că mai multe dintre acestea sunt de „o calitate profesională superioară celor aflați în prezent în conducerea companiilor de stat.”

Radu Miruţă a menționat că, deși salariile nu vor fi mari, garanția oferită constă în posibilitatea de a demonstra competența fără interferențe politice. Astfel, CV-ul devine un instrument prin care specialiștii pot contribui la redresarea companiilor de stat și prevenirea falimentului.

Ministrul Economiei, efectele inițiativei pe termen lung

Ministrul Economiei a subliniat că scopul este ca profesioniștii să ducă companiile de stat din insolvență spre profit și performanță. „Sunt companii care merg de la profit la pierdere, insolvență, faliment. Această tura nu se va mai întâmpla. Oamenii buni trebuie să suflece mâinile,” a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei vizează astfel creșterea transparenței, consolidarea încrederii în instituțiile publice și prevenirea interferențelor politice în conducerea companiilor strategice ale statului.

