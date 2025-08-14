Social Exclusiv. Marea ironie a pieței muncii. Angajatorii cer experiență pentru joburile entry-level







În ultimii ani, standardele pentru posturile entry-level s-au ridicat considerabil, iar cerința de doi sau trei ani de experiență profesională a devenit tot mai comună. Această situație a provocat confuzie și nemulțumire în rândul celor aflați la începutul carierei. Specialiștii în resurse umane atrag atenția că piața muncii s-a transformat considerabil, iar nivelul de competitivitate este fără precedent.

Într-un context economic dificil, companiile se confruntă cu un număr mare de candidați pentru fiecare poziție. Pentru a limita riscurile și costurile asociate instruirii, mulți dintre ei preferă persoane care au deja cunoștințe generale despre domeniul în care vor activa.

Această abordare reflectă un decalaj între educația formală și cerințele reale ale angajatorilor. În timp ce universitățile oferă cunoștințe teoretice, angajatorii caută productivitate imediată. Astfel, majoritatea tinerilor ajung într-o situație dificilă.

Efectele sunt vizibile mai ales asupra celor care nu au resurse financiare pentru a face stagii neplătite sau voluntariat.

Specialiștii în resurse umane spun că angajatorii nu urmăresc neapărat experiența anterioară într-un job, ci preferă să recruteze tineri care și-au dovedit abilitățile prin proiecte personale.

„Este marea ironie a pieței muncii. Avem posturi de entry-level unde cerem 2-3 ani de experiență. De cele mai multe ori e bine să clarificăm și acest aspect. Angajatorii nu se referă neapărat la o experiență profesională, la modul „am avut un job în ultimii doi-trei ani”, ci pur și simplu așteaptă să vadă în CV proiecte personale”, a explicat Corina Diaconu - Managing Director ABC Human Capital.

Experiența poate fi acumulată și prin stagii de practică, internshipuri, voluntariat sau activități în asociațiile studențești, aspecte pe care angajatorii le consideră semne ale profesionalismului și implicării.

„De exemplu, o persoană pasionată de IT care deja a contribuit la realizarea unui site are un portofoliu sau a făcut diverse aplicații. Se pot referi la perioade de practică, internship, voluntariat, nu neapărat la un job part-time sau full-time într-o companie. Mai degrabă, activitățile conexe care arată o implicare din sfera profesională, chiar și activitățile derulate în cadrul asociațiilor de studenți, reprezintă o experiență la care angajatorii se uită”, a încheiat specialistul în resurse umane.