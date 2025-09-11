Politica Ministerul Mediului, dezbatere publică privind numirea celor cinci inspectori șefi temporari ai Gărzilor Forestiere







Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis că luni, 15 septembrie, va avea loc „o consultare publică” privind procesul de selecție „în contextul desemnării celor cinci inspectori şefi temporari al Gărzilor Forestiere teritoriale”. În total, au fost înregistrate 31 de candidaturi, dintre care 27 au fost admise pentru prima etapă de interviuri.

Mai exact, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) va organiza luni, 15 septembrie 2025, de la ora 14:00, o dezbatere publică dedicată procesului de selecție pentru ocuparea temporară a celor cinci posturi de inspector șef ai Gărzi Forestiere teritoriale:

Brașov,

București,

Focșani,

Oradea

Timișoara.

La această etapă, din totalul de 31 de dosare depuse, 27 de candidați au fost declarați eligibili și au susținut interviurile, care au fost înregistrate și pot fi urmărite pe canalul oficial de YouTube al ministerului.

Înainte de luarea unei decizii finale, MMAP anunță organizarea unei sesiuni de consultare publică, la care sunt invitați reprezentanți ai societății civile. Inițiativa face parte dintr-un demers de transparență decizională, prin care ministerul încurajează exprimarea opiniilor din partea publicului interesat.

Evenimentul se va desfășura atât fizic, la sediul MMAP – în Sala Consiliu de la parter, cât și online. Participarea fizică se va face în baza înscrierii prealabile și în limita locurilor disponibile. Formularul de înscriere trebuie completat până duminică, 14 septembrie, ora 20:00.

La dezbatere vor lua parte ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de membri ai conducerii Gărzii Forestiere Naționale. Participanții vor avea ocazia să formuleze puncte de vedere, propuneri și așteptări față de candidații care urmează să fie numiți temporar în funcțiile de conducere, până la organizarea concursurilor oficiale pentru ocuparea posturilor respective cu mandat complet.

Ministerul Mediului precizează în comunicat, că accesul fizic la eveniment se va face în funcție de ordinea înscrierilor și în limita locurilor disponibile.