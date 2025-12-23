Ministerul Economiei schimbă mecanismul de selecție pentru târgurile de turism

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat marți modificarea criteriilor de participare la târgurile internaționale de turism finanțate din fonduri publice.

Potrivit oficialului, schimbarea a fost realizată prin modificarea unui ordin de ministru și are ca scop introducerea unor reguli clare și transparente pentru selectarea operatorilor din domeniu.

Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe rețelele sociale, iar proiectul de ordin este disponibil pentru consultare publică.

Radu Miruță a explicat că, odată cu preluarea mandatului la Ministerul Economiei, a primit numeroase solicitări din partea industriei turistice privind finanțarea participării la târguri internaționale.

În acest context, ministrul a afirmat că mecanismul utilizat anterior pentru selecție nu avea criterii obiective și genera utilizarea ineficientă a fondurilor publice.

„Când am venit la Ministerul Economiei, eram asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri”, a scris ministrul, precizând că, în spatele unei inițiative necesare, „se iroseau însă bani publici”.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, sistemul anterior de selecție funcționa pe principiul „primul venit, primul servit”, iar înscrierile se făceau prin e-mail.

În unele situații, susține acesta, solicitările nu erau înregistrate sau procesate în mod uniform.

„2 milioane de euro pe an se duceau către cine trimitea primul e-mail”, a afirmat Miruță, menționând că atunci când existau neconcordanțe, „uneori e-mailul «dispărea»”.

Ministrul a mai precizat că, în lipsa unor criterii clare, o parte dintre beneficiari ajungeau să participe la târguri fără a exista rezultate măsurabile pentru promovarea turismului românesc.

Conform anunțului, ordinul de ministru a fost modificat astfel încât selecția să se bazeze pe o formulă obiectivă. Aceasta ia în calcul indicatori precum numărul de turiști aduși în România și investițiile proprii realizate de operatori în promovare.

„Astăzi, calificarea pentru participarea pe banii statului este clară și transparentă”, a transmis ministrul, subliniind că înscrierile vor fi deschise public, iar lista târgurilor va fi anunțată din timp.

Radu Miruță a adăugat că România are nevoie de finanțare pentru promovare externă, însă cheltuirea fondurilor trebuie să fie realizată „cu criterii clare, livrabile și transparență”.

Ministrul Economiei a anunțat că proiectul de ordin este public și poate fi consultat de toți cei interesați. Acesta a invitat actorii din industrie să transmită propuneri de îmbunătățire.

„Proiectul de ordin e public. Vă invit să citiți propunerea”, a scris Miruță, mulțumind echipei din minister care a lucrat la elaborarea noilor criterii.

Oficialul a precizat că modificarea ordinului reprezintă un prim pas într-un proces mai amplu de reformare a modului în care este promovat turismul românesc la nivel internațional.