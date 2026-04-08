Guvernul pregătește schimbări în companiile de stat din energie. Ilie Bolojan: Dacă nu vor performa, trebuie înlocuiți

Premierul Ilie Bolojan a declarat că indicatorii de performanță din multe companii energetice sunt nerelevanți și a anunțat auditarea contractelor de mandat și revizuirea criteriilor de evaluare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că Executivul va demara un proces amplu de verificare a contractelor de mandat din companiile de stat din sectorul energetic. Măsura vine în condițiile în care, potrivit acestuia, sistemul actual de evaluare a performanței manageriale este deficitar.

„Ce trebuie să facem? Să audităm toate contractele de mandat, să evaluăm indicatorii de performanţă, să vedem care sunt relevanţi, să-i revizuim, să introducem indicatori care sunt clar şi măsurabili şi să încheiem noile contracte de mandat sau contractele revizuite cu actuale conduceri”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a atras atenția că, în prezent, multe companii operează pe baza unor criterii care nu reflectă performanța reală a managementului. În opinia sa, lipsa unor indicatori clari afectează responsabilitatea managerială.

„Astăzi, din păcate, în foarte multe companii avem indicatori de performanţă care sunt nerelevanţi, care nu sunt fără echivoc, dacă nu ţi-ai realizat indicatorii să îţi pierzi mandatul”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a mai declarat că neîndeplinirea obiectivelor ar trebui să ducă la consecințe directe, inclusiv pierderea funcției.

Premierul a spus că sectorul energetic românesc este dominat de companii aflate în proprietatea statului. El a oferit ca exemplu trei dintre cele mai importante entități din domeniu, care asigură împreună peste 60% din producția națională de energie: Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Complexul Energetic Oltenia.

Astfel, performanța conducerii acestor companii are un impact direct asupra economiei și asupra proiectelor strategice din domeniu.

Ilie Bolojan a spus că actualele echipe de conducere au fost desemnate în baza cadrului legal existent, inclusiv prin aplicarea regulilor privind guvernanța corporativă. Procedurile au fost derulate cu implicarea unor firme specializate în recrutare.

„Am tot respectul pentru mulţi oameni de decizie din companii şi consider că unii fac o treabă bună, dar dacă facem o analiză de ansamblu, ce constatăm? Că un grup de firme de consultanţă care au fost specializate în recrutări în sectorul public au derulat concursuri iar la finalul acestor concursuri au câştigat persoane care, dacă le analizăm civil, vedem că, într-o formă sau alta, au conexiuni în sectorul guvernamental cu zona politică. Nici asta nu este o problemă. Pentru că nu este o problemă să fie susţinut cineva în post. Important este că, atunci când ajunge acolo, să facă o treabă cât mai bună şi să rămână pe acest post, dacă face performanţă”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a spus că, după finalizarea evaluărilor, conducerea companiilor va fi menținută sau schimbată în funcție de rezultate.

„Dacă vor performa, foarte bine, dacă nu, trebuie înlocuiţi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai declarat că lipsa de eficiență în management poate avea consecințe directe asupra dezvoltării unor proiecte importante. În opinia sa, întârzierile sau blocajele pot duce la pierderea unor oportunități majore pentru economie, atât pentru stat, cât și pentru mediul privat.