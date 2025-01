Economie Milei, la Davos: „Nu mă simt singur, cu mine sunt Trump, Musk, Meloni”







"Există conștientizarea că nu este în interesul UE, și cu siguranță nu în interesul SUA, ca Rusia să controleze Kievul. Putem transmite un mesaj puternic, cu Ucraina în jurul mesei. Nu putem decide pentru Ucraina ce înseamnă pacea fără Ucraina", a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, la o masă rotundă despre viitorul Ucrainei. "Pentru că, dacă ne uităm în urmă, vedem că Uniunea Europeană a demonstrat că se poate ridica la înălțimea situației, când lucrurile devin cu adevărat dificile, că UE a dat dovadă de o unitate fără precedent, care ar fi fost imposibilă în trecut. O astfel de unitate s-a născut din conștientizarea că Ucraina nu putea duce acest război cu o mână legată la spate", a concluzionat Metsola.

Mesaje la Forum

"De fapt, însăși folosirea cuvântului "inteligență" în legătură cu AI este inadecvată, deoarece AI nu este o formă artificială a inteligenței umane, ci mai degrabă un produs al acesteia. Dacă este folosită corect, AI ajută persoana umană să-și realizeze vocația, în libertate și responsabilitate. Ca orice altă activitate umană și orice dezvoltare tehnologică, IA trebuie să fie ordonată persoanei umane", a spus Papa Francisc în mesajul pe care l-a transmis lui Klaus Schwab, președintele Forumului Economic Mondial.

"Există, totuși, pericolul – avertizează Suveranul Pontif – ca IA să fie folosită pentru a promova "paradigma tehnocratică" conform căreia toate problemele lumii pot fi rezolvate numai prin mijloace tehnologice. În această paradigmă, demnitatea și fraternitatea umană sunt adesea subordonate căutării eficienței, de parcă realitatea, binele și adevărul ar emana intrinsec din puterea tehnologică și economică". Cu toate acestea, spune Papa Francisc, "demnitatea umană nu trebuie să fie încălcată niciodată în favoarea eficienței. Evoluțiile tehnologice care nu îmbunătățesc viața tuturor, ci creează sau cresc inegalitățile și conflictele, nu pot fi definite drept progres adevărat. Prin urmare, AI trebuie să fie pusă în slujba unei dezvoltări mai sănătoase, mai umane, mai sociale și mai integrale".

Subiectul Inteligenței Artificiale

"Progresul marcat de nașterea IA – continuă mesajul Papei Francisc – necesită o redescoperire a importanței comunității și un angajament reînnoit de a avea grijă de casa comună, care ne-a fost încredințată de Dumnezeu". Bergoglio susține, apoi, că "pentru a gestiona complexitățile AI, guvernele și companiile trebuie să exercite diligență și vigilență. Trebuie să evalueze în mod critic aplicațiile individuale ale IA în contexte particulare pentru a determina dacă utilizarea IA promovează demnitatea umană, vocația persoanei umane și binele comun". "Ca și în cazul multor tehnologii, efectele diferitelor utilizări ale inteligenței artificiale pot să nu fie întotdeauna previzibile de la început", a adăugat Papa Francisc.

"Pe măsură ce aplicarea inteligenței artificiale și impactul său social devin mai evidente în timp, trebuie adoptate răspunsuri adecvate la toate nivelurile societății, conform principiului subsidiarității, cu utilizatorii individuali, familiile, societatea civilă, companiile, instituțiile, guvernele și organizațiile internaționale care lucrează la propriul nivel, pentru a se asigura că AI este spre binele tuturor". Anul acesta "nu mă simt singur, pentru că de-a lungul unui an noi aliați au îmbrățișat ideile de libertate în fiecare colț al lumii, de la "incredibilul Musk" la "draga mea Giorgia Meloni" până la președintele israelian Netanyahu și la președintele SUA, Donald Trump, a spus președintele argentinian Javier Milei - făcând o comparație cu discursul său de acum un an - în "adresa sa specială" la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Cine i-a luat apărarea lui Musk

Președintele argentinian Javier Milei îl apără pe "prietenul meu drag Elon Musk, care a fost defăimat pe nedrept" pentru că a salutat cu brațul ridicat la inaugurarea lui Trump, stârnind controverse. Potrivit acestuia, a fost doar "un gest inocent, care reflectă pur și simplu entuziasmul și recunoștința sa față de oameni".

"Trebuie să creștem, nu să reducem sprijinul pentru Ucraina", numind problema "geopolitică" și retragerea ar fi "o greșeală geopolitică", a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timp ce participa la "micul dejun ucrainean" de la Davos, intitulat "Țara ta mai întâi: câștigă cu noi". O dezbatere cu secretarul general al NATO, președintele Poloniei, Andrei Duda, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, prim-ministrul Croației, Andrei Plenkovic, prim-ministrul Belgiei, Alexander de Croo și primul viceprim-ministru al Ucrainei, Iulia Sviridenko. Secretarul general al NATO a reiterat, de asemenea, că "președintele rus Vladimir Vladimirovici Putin nu are drept de veto și nu are drept de vot cu privire la oricine care se va alătura NATO în viitor, cu excepția cazului în care acesta dorește să se alăture NATO. Dar nu cred că își dorește și nu are nimic de spus despre asta, trebuie să fim foarte clari", a afirmat Mark Rutte într-o dezbatere cu președintele Poloniei, Andrei Duda, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, prim-ministrul Croației, Andrei Plenkovic, prim-ministrul Belgiei, Alexander de Croo și prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko.

Avertisment la Davos

Tot la Davos, avertismentul lui Joachim Nagel, președintele Bundesbank, vorbind miercuri seară la un eveniment pe marginea Forumului Economic Mondial. Dacă Statele Unite vor majora daunele la importurile din Europa, rezultatul va fi o pierdere pentru ambele părți, a spus el, adăugând că "tarifele vor aduce pierderi de ambele părți. Trebuie să ne întărim acasă la noi, pentru a fi într-o poziție mai bună în dezbaterea privind tarifele. Dar trebuie să ne pregătim".

Revenirea lui Trump la Casa Albă are loc într-un moment dificil pentru Germania, care a înregistrat o contracție pentru al doilea an consecutiv în 2024 și probabil va crește puțin în 2025. Slăbiciunea economică persistentă din Germania este principala problemă pentru mulți alegători care, având în vedere alegerile anticipate de luna viitoare, se tem să-și piardă locurile de muncă și bunăstarea economică. "Și noi - a adăugat Nagel - vrem să vedem povestea unei reveniri a Germaniei. Aștept vești bune de la noul guvern, acțiuni concrete, nu doar analize pe care le cunoaștem deja. Acum trebuie să acționăm. Acest lucru este necesar".

Un element crucial va viza capitolul investițiilor publice pentru finanțarea investițiilor în infrastructură, energie și apărare. "Frâna datoriilor a funcționat destul de bine în ultimii 15 ani, dar acum trăim într-o lume a schimbărilor tectonice și trebuie să le facem față. Ceea ce am făcut în trecut, nu a fost suficient. Avem nevoie de vești bune de la Germania". RADOR RADIO ROMÂNIA/rainews.it