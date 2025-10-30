Mihai Fifor, critici dure la adresa Guvernului pentru lipsa de reacție privind redimensionarea armatei americane în România
- Andreea Răzmeriță
- 30 octombrie 2025, 08:25
Deputatul Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, Guvernul României pentru lipsa de reacție în contextul deciziei Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, afirmând că autoritățile ar trebui să ofere explicații și să elaboreze o strategie clară de dialog bilateral și coordonare cu aliații NATO. Acesta cere explicații din partea premierului, ministrului de externe și ministrului apărării.
Mihai Fifor critică Guvernul pentru lipsa de reacție în decizia de mutare a trupelor americane
Deputatul Mihai Fifor a afirmat, într-o postare pe Facebook, că decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, era anticipată și semnalată public de luni de zile, atât de Pentagon, cât și în spațiul public american.
El a menționat că reorientarea strategică a Washingtonului spre Indo-Pacific și America Centrală era clară încă din februarie.Fifor a criticat lipsa unei reacții sau a unui dialog bilateral substanțial din partea Guvernului României și a declarat că nu au fost inițiate clarificări la nivel politic sau militar privind această decizie.
Fifor solicită clarificări din partea Guvernului
Deputatul a afirmat că România nu a avut, în ultimele luni, o prezență consistentă în dialogul bilateral cu Statele Unite, în contextul deciziei americane de a-și redimensiona prezența militară în Europa. El a menționat că informațiile privind această decizie erau disponibile public și pe canale diplomatice oficiale.
El a menționat că o conferință de presă a ministrului Moșteanu nu este suficientă pentru clarificarea situației și a afirmat că, în afară de vizita oficială a Oanei Țoiu în SUA, România nu a avut luni de zile o prezență constantă în dialogul bilateral cu partenerul său strategic, într-un moment în care, potrivit acestuia, parteneriatul necesita predictibilitate, claritate și implicare.
Deputatul cere o strategie clară la nivel CSAT
Fifor a declarat că decizia Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în Europa are implicații pentru România și pentru postura NATO la Marea Neagră, și că subiectul ar trebui abordat de urgență la nivelul CSAT, cu o prezentare completă a situației și a pașilor de urmat. El a afirmat că, până în prezent, nu există o strategie coerentă sau un calendar de acțiune coordonat cu aliații europeni și cu structurile NATO.
Fifor a solicitat explicații oficiale din partea premierului, a ministrului afacerilor externe și a ministrului apărării, afirmând că este necesară o asumare clară privind ce a știut Guvernul, ce măsuri a luat și ce planuri are în continuare.
