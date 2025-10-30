Mihai Fifor, critici dure la adresa Guvernului pentru lipsa de reacție privind redimensionarea armatei americane în România

Deputatul Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, Guvernul României pentru lipsa de reacție în contextul deciziei Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, afirmând că autoritățile ar trebui să ofere explicații și să elaboreze o strategie clară de dialog bilateral și coordonare cu aliații NATO. Acesta cere explicații din partea premierului, ministrului de externe și ministrului apărării.

Deputatul Mihai Fifor a afirmat, într-o postare pe Facebook, că decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, era anticipată și semnalată public de luni de zile, atât de Pentagon, cât și în spațiul public american.

El a menționat că reorientarea strategică a Washingtonului spre Indo-Pacific și America Centrală era clară încă din februarie.Fifor a criticat lipsa unei reacții sau a unui dialog bilateral substanțial din partea Guvernului României și a declarat că nu au fost inițiate clarificări la nivel politic sau militar privind această decizie.

Deputatul a afirmat că România nu a avut, în ultimele luni, o prezență consistentă în dialogul bilateral cu Statele Unite, în contextul deciziei americane de a-și redimensiona prezența militară în Europa. El a menționat că informațiile privind această decizie erau disponibile public și pe canale diplomatice oficiale.

El a menționat că o conferință de presă a ministrului Moșteanu nu este suficientă pentru clarificarea situației și a afirmat că, în afară de vizita oficială a Oanei Țoiu în SUA, România nu a avut luni de zile o prezență constantă în dialogul bilateral cu partenerul său strategic, într-un moment în care, potrivit acestuia, parteneriatul necesita predictibilitate, claritate și implicare.

Fifor a declarat că decizia Statelor Unite de a-și redimensiona prezența militară în Europa are implicații pentru România și pentru postura NATO la Marea Neagră, și că subiectul ar trebui abordat de urgență la nivelul CSAT, cu o prezentare completă a situației și a pașilor de urmat. El a afirmat că, până în prezent, nu există o strategie coerentă sau un calendar de acțiune coordonat cu aliații europeni și cu structurile NATO.

Fifor a solicitat explicații oficiale din partea premierului, a ministrului afacerilor externe și a ministrului apărării, afirmând că este necesară o asumare clară privind ce a știut Guvernul, ce măsuri a luat și ce planuri are în continuare.