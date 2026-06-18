Economie

Mihai Daraban: Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic

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Mihai Daraban: Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic
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Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), a organizat, în data de18 iunie a.c., Danube Connectivity Panel, în cadrul celei de-a V-a ediții a Maritime Business Week.

Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic

Inițiativa face parte din agenda CCIR în calitate de deținătoare a Președinției Asociației Camerelor Balcanice (ABC) pentru anul 2026 și se înscrie într-un demers mai amplu de consolidare a cooperării economice regionale în zona balcanică și a Dunării, în concordanță cu provocările comerciale și geopolitice ale momentului.

„Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic. Există țări care o declară zonă protejată din motive mai puțin clare. Răspunsul european ar putea fi o companie unitară, cu participarea tuturor țărilor riverane ca acționari, care să gestioneze infrastructura de transport fluvial și să învețe de la modelele de succes, cum este Portul Duisburg”, a declarat președintele CCIR Mihai Daraban.

Dunărea nu este un simplu fluviu

„Dunărea nu este un simplu fluviu. Este o autostradă strategică care poate redefini conectivitatea între Marea Neagră și Europa Centrală. Trebuie să înțelegem că România și regiunea noastră nu se pot baza exclusiv pe fluxurile energetice dinspre vest. Toate interconexiunile, gaze, electricitate, sunt întrerupte undeva la nivelul Austriei.

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De aceea, prioritatea noastră este să gestionăm noi înșine oportunitățile acestei regiuni. Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan sunt parteneri logistici și energetici naturali, iar coridorul Marii Negre trebuie consolidat cu instrumentele pe care noi le putem controla.”, a precizat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Negrescu: Am susținut ferm înființarea unui Hub European de Securitate Maritimă la Constanța

Într-un mesaj transmis cu ocazia acestui eveniment, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat: „Am susținut ferm înființarea unui Hub European de Securitate Maritimă la Constanța. Un asemenea hub ar consolida cooperarea dintre instituțiile europene, aliații NATO, autoritățile maritime și actorii privați, ar îmbunătăți supravegherea maritimă, ar proteja infrastructura critică, ar întări capacitățile de securitate cibernetică și ar contribui la securizarea rutelor de navigație prin Marea Neagră.”

Panelul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, factori de decizie și experți în logistică, transport și infrastructură, în jurul unui subiect de importanță strategică, și anume: rolul coridorului Dunăre – Marea Neagră în arhitectura de conectivitate a Europei.

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