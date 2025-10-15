Monden

Mihaela Rădulescu nu-l poate uita pe Felix. Ce mesaj a transmis

Mihaela Rădulescu. Sursa foto: Instagram
Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant la 13 ani de la celebra săritură din stratosferă realizată de Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare TV, care a fost parteneră de viață a austriacului timp de mai bine de un deceniu, a rememorat momentele extraordinare petrecute alături de el și impactul pe care această experiență l-a avut asupra vieții sale.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant

„Cu trecerea în neființă a lui @therealfelixbaumgartner și cu aniversarea a 13 ani de la săritura Red Bull Stratos care va fi mâine, mă gândesc cât de minunată a fost aventura de a face parte din acea echipă. Atâtea lucruri s-au întâmplat în viața mea în acei trei ani”, a scris Mihaela pe Instagram, mesaj care a emoționat fanii și urmăritorii.

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2F_S3Tl0Y

Felix Baumgartner a devenit celebru în întreaga lume datorită săriturii sale istorice din stratosferă, efectuate pe 14 octombrie 2012. La acea dată, a ajuns la altitudinea de 38,97 kilometri într-un balon special și a coborât atingând viteze supersonice, stabilind mai multe recorduri mondiale recunoscute de Guinness World Records.

Felix Baumgartner

Felix Baumgartner. Sursa foto: Facebook

Momentul a fost un reper istoric în sporturile extreme și a demonstrat curajul și inovația tehnică necesară pentru o astfel de performanță.

Felix Baumgartner a murit

Pe 17 iulie 2025, Felix Baumgartner a murit într-un accident cu parapanta în orașul italian Porto Sant’Elpidio. Ancheta autorităților italiene a stabilit că incidentul a fost provocat de o eroare umană, iar echipamentul de zbor era în stare perfectă.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Procurorul Raffaele Iannella a explicat pentru Bild că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, însă nu a putut preveni decesul austriacului.

Raportul tehnic și autopsia au confirmat că decesul nu a fost cauzat de un infarct sau atac cerebral, eliminând ipoteze care ar fi sugerat probleme medicale preexistente. Accidentul tragic a adus un sfârșit neașteptat vieții unuia dintre cei mai cunoscuți practicanți de sporturi extreme din lume.

