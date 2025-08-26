Monden Mihaela Rădulescu, despre ce a însemnat fericirea alături de Felix: Nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți







La nici o lună de la moartea tragică a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a transmis un nou mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința față de sprijinul primit în această perioadă dificilă. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre durerea resimțită și despre lecțiile profunde pe care le-a învățat în urma acestei pierderi. Mesajul său reflectă atât suferința personală, cât și impactul susținerii venite din partea celor care o apreciază.

Felix Baumgartner, renumit la nivel internațional pentru spectaculosul său salt din stratosferă realizat în anul 2012, a murit în urma unui accident survenit în timp ce zbura cu parapanta. Incidentul s-a petrecut în Italia, unde sportivul s-a prăbușit în piscina unui hotel. Tragedia a provocat un val de reacții puternice atât în rândul celor apropiați, cât și în comunitățile științifice și sportive dedicate sporturilor extreme.

Mihaela Rădulescu a ales să își exprime aprecierea pentru susținerea primită în aceste clipe grele și a reflectat asupra lecțiilor dureroase primite în urma pierderii.

Mihaela Rădulescu, care a fost alături de Felix Baumgartner mai bine de zece ani, a transmis un mesaj emoționant pentru toți cei care i-au fost aproape în această perioadă dificilă. Vedeta a subliniat importanța solidarității și a arătat cum, prin gesturi mici, se poate aduce alinare în momentele de suferință.

„Poți învăța multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care arătați respect și dragoste, mie și lui Felix”, a mai transmis Mihaela.

Mihaela Rădulescu și-a exprimat recunoștința față de toți cei care îi oferă respect și afecțiune, menționând în mod special pe cei care au transmis măcar un gest simbolic, precum un emoji.

„Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care mi-a trimis măcar un emoji. La urma urmei, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a scris Mihaela Rădulescu în postarea sa de pe Instagram.