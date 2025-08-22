Monden

Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final

Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final
Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au fost căsătorite cu același bărbat: Ștefan Bănică Jr., iar această coincidență a alimentat zvonurile despre o rivalitate permanentă între ele. „Rivalitatea dintre noi a fost construită”, a spus Zâna Surprizelor.

Rivalitatea dintre Mihaela Rădulescu și Andreea Marin

Mihaela Rădulescu a fost prima care a pășit în viața lui Ștefan Bănică Jr., într-o căsnicie mediatizată intens. Relația lor a fost pasională și tumultuoasă, dar nu a rezistat în timp. În urma separării, Bănică și Mihaela au rămas în relații civilizate, demonstrând că, în ciuda speculațiilor, viața profesională poate continua fără conflicte personale.

Mihaela Rădulescu

Foto: Masked Singer România

Ulterior, Ștefan Bănică Jr. s-a căsătorit cu Andreea Marin, supranumită „Zâna Surprizelor”. Căsnicia lor a durat aproximativ șapte ani și a fost marcată de momente mediatizate, dar și de discreție privind detaliile vieții private.

În 2013, cei doi au divorțat, iar Andreea Marin a mărturisit că principalul motiv a fost că relația lor nu mai funcționa, fără a intra în detalii compromițătoare.

Cum a pornit totul

După ani întregi de speculații, „Zâna Surprizelor” a spus că rivalitatea dintre ea și Mihaela Rădulescu a fost exagerată de presă și nu reprezenta realitatea.

„Rivalitatea dintre mine şi Mihaela Rădulescu a fost construită, dar nu de mine. Da, a fost întreţinută de presă, dar nu şi construită! Cred că am spus tot! A fost construită de cine avea interesul să fie construită această poveste, apoi doar întreţinută de presă, care a captat subiectul şi a continuat”, a spus aceasta pentru Cancan.

Andreea Marin și Ștefan Bănică,

Andreea Marin - Ștefan Bănică Jr. Sursa foto Youtube

Aceste declarații pun capăt, cel puțin din punct de vedere public, zvonurilor care au circulat ani de zile despre un conflict între cele două dive ale televiziunii românești.

Există viață și după Ștefan Bănică Jr.

Mihaela Rădulescu a traversat perioade de succes profesional și personal, dar și momente de durere. După separarea de Ștefan Bănică, Mihaela a format un cuplu cu Dani Oțil, dar relația n-a durat mult. Apoi, ea s-a îndrăgostit de Felix Baumgartner. Din păcate, Felix a murit recent într-un accident de parapantă, lăsând-o pe vedetă profund afectată.

Andreea Marin și-a refăcut viața lângă Adrian Brîncoveanu, dar a anunțat că a divorțat recent și de acesta. Cele două femei, fiecare cu drumul și realizările ei, au demonstrat că, în ciuda trecutului comun legat de același bărbat, pot fi respectate și apreciate pentru profesionalismul lor.

După mariajul cu Andreea Marin, cu care are o fiică, Violeta, Ștefan Bănică Jr. s-a căsătorit cu Lavinia Pârva. Cei doi au împreună un băiețel. În prezent, „Zâna Surprizelor” se înțelege bine cu Bănică de dragul fiicei lor. În trecut, aceasta s-a confruntat cu depresia și a apelat la ajutorul psihologilor.

