Felix Baumgartner și moștenirea sa controversată. Carmen Harra, despre respingerea Mihaelei Rădulescu

Felix Baumgartner și moștenirea sa controversată. Carmen Harra, despre respingerea Mihaelei Rădulescu
Carmen Harra explică motivele pentru care familia lui Felix Baumgartner o respinge pe Mihaela Rădulescu. Deși vedeta ar putea revendica moștenirea, conflictul cu rudele este intens din cauza unei locuințe, potrivit România TV.

Carmen Harra despre situația Mihaelei Rădulescu

Moștenirea lui Felix Baumgartner stârnește un conflict intens, iar Carmen Harra susține că Mihaela Rădulescu nu este acceptată de familia celebrului sportiv. Potrivit declarațiilor făcute pentru România TV, rudele fostului parașutist austriac ar contesta dreptul vedetei la avere, invocând lipsa de simpatie și apropiere față de ea.

Conform acesteia, relația dintre cei doi parteneri și părinții sportivului a fost una distantă, marcată de lipsă de simpatie și sprijin.

Moștenirea lui Felix Baumgartner, sub semnul conflictului

Moștenirea include nu doar bunuri materiale, ci și recunoașterea oficială a statutului Mihaelei în viața lui Baumgartner. Deși vedeta ar avea, din punct de vedere legal, drepturi asupra casei cumpărate împreună cu partenerul ei, disputa cu familia se anunță extrem de dificilă. „Probabil că la casă ea are drepturi, însă bătălia e foarte crâncenă”, a adăugat Csrmen Harra.

Mihaela Rădulescu și Felix

Mihaela Rădulescu și Felix. Sursa foto: Facebook

„Pur și simplu cred că părinții nu au simpatizat-o niciodată, n-au vrut-o în viața fiului lor și i-au creat tot felul de probleme”, a afirmat Harra.

Detalii despre moștenirea Mihaelei

Din informațiile prezentate, conflictul vizează atât locuința achiziționată de cei doi, cât și o parte din banii lui Felix Baumgartner. Harra susține că Mihaela ar fi trebuit să moștenească „chiar mult mai mult decât această casă”, însă presiunea venită din partea rudelor este puternică. Familia austriacă nu doar că respinge cererile vedetei, dar și-ar dori ca aceasta să fie exclusă complet din procesul de împărțire a bunurilor.

„Este extrem de greu să te bați cu autoritățile acolo și special cu această familie”, a subliniat Carmen Harra, care crede că șansele Mihaelei sunt de 50-50.

