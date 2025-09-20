MI6 lansează Silent Courier. Începe o nouă eră a spionajului online

Serviciul britanic de informații externe, MI6, a lansat un nou portal online numit Silent Courier, menit să atragă potențiali spioni, cu accent pe Rusia. Acest instrument folosește Dark Web-ul și browserul Tor pentru a permite comunicarea anonimă cu agenții britanici.

Potrivit unui comunicat al Ministerului britanic de Externe, platforma Silent Courier va permite transmiterea de informații sensibile într-un mod securizat, dar utilizatorii trebuie să respecte reguli stricte de protecție personală.

„MI6 sfătuiește indivizii care accesează portalul să folosească VPN-uri de încredere și dispozitive care nu pot fi urmărite până la identitatea lor, pentru a reduce riscurile existente în unele țări”, se arată în declarație.

Noul portal se bazează pe browserul Tor, care oferă acces anonim la o platformă sigură de mesagerie. Instrucțiuni despre utilizarea serviciului au fost prezentate pe canalul oficial de YouTube al MI6, vineri dimineață.

Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe, Yvette Cooper, a explicat importanța noii inițiative:

„Reforțăm eforturile cu tehnologie de ultimă generație pentru ca MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – în Rusia și în întreaga lume.”

Lansarea vine după ce Richard Moore, șeful ieșind al MI6, a folosit un discurs public rar în Praga în iulie 2023 pentru a încuraja cetățenii ruși să spioneze pentru Regatul Unit.

În același an, CIA a implementat un mecanism similar, tot pe rețeaua Tor, pentru a atrage informatori.

Deși tehnologia exactă din spatele portalului rămâne neclară, site-ul oficial MI6, sis.gov.uk, oferă îndrumări similare: potențialii informatori trebuie să folosească Tor și un VPN, să creeze un nou cont de email și să evite orice legătură cu identitatea reală.

„Nu folosiți nume, numere de telefon sau alte date legate de identitatea reală când creați acest cont”, avertizează comunicatul.

Lansarea a fost însoțită de un videoclip de promovare care evocă imaginea clasică a MI6, asociată cu agentul fictiv James Bond: agenți solitari parcurg păduri adânci sau conduc SUV-uri în deșert.

Într-un exemplu ilustrativ, mesajul „transferă informații” apare scris în limba rusă pe ecranul unui telefon mobil, în timp ce un fișier pare să fie încărcat.

Moore își încheie mandatul după cinci ani și va fi succedat de Blaise Metreweli, prima femeie care va ocupa funcția de „C” la MI6.

Metreweli a fost anterior directorul responsabil de inovație și tehnologie, cunoscut drept „Q”, și are experiență în Orientul Mijlociu și Europa.

Noul portal Silent Courier marchează o schimbare semnificativă în modul în care MI6 recrutează informatori, combinând tradiția spionajului britanic cu tehnologia modernă pentru a atrage informații valoroase din zone sensibile precum Rusia.