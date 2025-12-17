International

Metodă ingenioasă de contrabandă. Cum ajungeau în Lituania, țigările din Belarus

Metodă ingenioasă de contrabandă. Cum ajungeau în Lituania, țigările din Belarus
Autoritățile lituaniene au arestat 21 de persoane, suspectate că fac parte dintr-o rețea de contrabandă cu țigări care a folosit baloane echipate cu GPS pentru a transporta marfă din Belarus.

Inițial, baloanele au fost considerate posibile „amenințări hibride”, însă ancheta arată că acestea erau legate de activități criminale și nu de agenți străini.

Detalii despre rețeaua de contrabandă

Procuratura generală a Lituaniei a declarat într-un comunicat că presupusa rețea „este caracterizată de o conspirație foarte strictă și distribuirea clară a rolurilor” și că „organizatorii ar fi putut avea contacte directe cu complici care operează în Republica Belarus, de unde, în condiții meteorologice favorabile, erau lansate baloane cu țigări de contrabandă”.

Baloane meteorologice în Lituania

Sursa foto: X.com

Autoritățile lituaniene au precizat că baloanele erau monitorizate prin GPS „și coordonatele exacte ale aterizării lor în Lituania erau transmise executorilor”.

Starea de urgență și impactul asupra traficului aerian

Săptămâna trecută, Lituania a declarat stare de urgență la nivel național după ce baloanele au intrat în spațiul său aerian. În octombrie, țara a închis granița cu Belarus. Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că baloanele de dimensiunea unei mașini care transportau țigări reprezintă „activități hibride”, chiar dacă nu constituie o amenințare directă pentru securitatea națională.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat, pe 1 decembrie, incursiunile baloanelor din Belarus, afirmând că „Astfel de atacuri hibride ale regimului Lukashenko sunt complet inacceptabile.”

Conform datelor Ministerului de Interne lituanian, în 2025, cel puțin 600 de baloane și 200 de drone au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, perturbând peste 300 de zboruri, afectând aproximativ 47.000 de pasageri și provocând aproximativ 60 de ore de închidere a aeroporturilor.

Context european și reacții

Arestările în cazul baloanelor intervin într-un context mai larg, în care țările de la frontiera estică a Uniunii Europene cu Rusia solicită Bruxelles-ului să accelereze inițiativele de apărare a granițelor, în ciuda opoziției unor capitale europene.

