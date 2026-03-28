Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice

O descoperire recentă realizată în sud-vestul Chinei a atras atenția comunității științifice internaționale, după ce un obiect metalic găsit într-un sit arheologic s-a dovedit a avea o compoziție incompatibilă cu tehnologiile cunoscute din Epoca Bronzului, potrivit storicang.it.

Studiul, publicat în revista Archaeological Research in Asia, oferă detalii despre analiza acestui artefact și deschide noi direcții de cercetare privind cunoștințele metalurgice ale civilizațiilor antice.

Obiectul, denumit K7QW-TIE-1, are o lungime de aproximativ 20 de centimetri și a fost descoperit în groapa sacrificială numărul șapte din situl arheologic Sanxingdui. Această zonă este asociată cu perioada dinastiei Dinastia Shang și este cunoscută pentru bogăția de artefacte ritualice.

Analizele realizate cu raze X au arătat că piesa este compusă din peste 90% fier și 7,41% nichel. Această combinație chimică a fost considerată esențială pentru identificarea originii materialului, întrucât astfel de proporții sunt rare în condiții terestre.

Potrivit cercetătorilor, nivelul ridicat de nichel indică o posibilă origine meteoritică a materialului. Studiul menționează că „această omogenitate chimică în ceea ce privește fierul cu un conținut ridicat de nichel ar fi fost extrem de dificil de obținut cu orice tehnologie de topire cunoscută în perioada târzie Shang”.

În plus, analiza cu microscop electronic a evidențiat o distribuție uniformă a nichelului, descrisă de autori drept „extraordinară”. Această caracteristică susține ipoteza că materia primă provine dintr-un meteorit, un corp ceresc ajuns pe Pământ într-un moment nedeterminat.

Deși descoperirea este considerată importantă, nu este singulară la nivel global.

În Spania, de exemplu, au fost identificate obiecte realizate din materiale meteoritice, cum este cazul Tezaurul de la Villena, datat în jurul anului 1000 î.Hr. Acest tip de descoperiri sugerează că utilizarea fierului meteoritic nu era complet necunoscută în antichitate.

Structura internă a metalului prezintă granule feritice echiaxiale, o formare cristalină asociată cu răcirea extrem de lentă în spațiul cosmic. Această caracteristică indică faptul că obiectul nu a fost topit în mod convențional, ci prelucrat direct din materialul meteoritic.

Specialiștii subliniază că artizanii din acea perioadă nu dispuneau de cuptoare capabile să atingă temperaturile necesare pentru prelucrarea unor astfel de aliaje. De asemenea, artefactul este monometalic și nu prezintă decorațiuni, spre deosebire de alte obiecte descoperite în nordul Chinei.

Duritatea ridicată a piesei sugerează că ar fi putut fi utilizată ca unealtă pentru incizare sau sculptare, posibil în procesul de realizare a celebrelor măști de bronz din regiune.

Artefactul este considerat cel mai mare obiect din fier meteoritic descoperit până în prezent pe teritoriul Chinei. Prezența sa în această regiune contribuie la completarea lacunelor existente în înțelegerea evoluției metalurgiei din perioada respectivă.

Starea de conservare a obiectului este însă fragilă, din cauza coroziunii acumulate de-a lungul mileniilor. Din acest motiv, el a fost transferat sub măsuri stricte de securitate la muzeul din Sanxingdui, unde este supus unor condiții controlate.

Cercetările viitoare ar putea stabili cu exactitate tipul de meteorit din care provine materialul, însă realizarea unor analize suplimentare depinde de echilibrul dintre necesitatea studiului și conservarea artefactului.