Autoritățile chineze sunt în alertă la granițe după ultima descoperire

Autoritățile din China au suspendat importurile de carne de vită provenite de la un furnizor din Provincia Buenos Aires, după ce într-un transport de 22 de tone a fost detectată o substanță interzisă în producția animală.

Măsura vizează compania ArreBeef și a fost adoptată de autoritatea vamală chineză, în urma identificării cloramfenicolului, un antibiotic interzis în zootehnie.

Cloramfenicolul este interzis în creșterea animalelor destinate consumului uman din cauza efectelor adverse pe care le poate produce.

Deși utilizarea sa este permisă în anumite condiții în medicina umană sau pentru animale de companie, substanța este strict interzisă în industria cărnii în Argentina încă din 1995.

Descoperirea a declanșat imediat o reacție din partea autorităților argentiniene.

Instituțiile sanitare din Argentina au demarat o anchetă pentru a stabili cum a ajuns substanța interzisă în lanțul de producție.

Investigațiile sunt coordonate de SENASA, care a pus în aplicare sistemul de trasabilitate pentru a urmări originea lotului contaminat.

Autoritățile colaborează cu partea chineză pentru a clarifica situația.

În paralel, oficialii analizează inclusiv posibilitatea unui rezultat „fals pozitiv”.

Guvernul argentinian a activat și canale diplomatice pentru a reduce efectele măsurii impuse de China.

Obiectivul principal este ca restricția să rămână limitată la transportul afectat și să nu fie extinsă asupra întregului sector de export de carne.

Această reacție vine într-un context în care China a intensificat controalele asupra importurilor agroalimentare.

Compania ArreBeef produce aproximativ 80.000 de tone de carne anual, destinate atât pieței interne, cât și exportului.

Chiar dacă exporturile din unitatea afectată sunt suspendate, compania dispune de o altă facilitate de procesare – CAIBER (fosta Finexcor), situată în Quilmes.

Aceasta permite continuarea exporturilor către China sau alte piețe, limitând impactul economic imediat.

Nu este pentru prima dată când astfel de probleme apar în relația comercială dintre Argentina și China.

Un incident similar a fost raportat în 2016, când cloramfenicolul a fost detectat într-un alt transport de carne provenit de la compania Ecocarnes.

Acest tip de situații determină reacții rapide din partea autorităților chineze, care aplică reguli stricte privind siguranța alimentară.