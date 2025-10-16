Economie

Meta va investi 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date pentru dezvoltarea AI

Sursă foto: X.com
Meta Platforms a anunțat miercuri planul de a investi 1,5 miliarde de dolari într-un centru de date situat în El Paso, Texas, al treilea din stat și al 29-lea la nivel global, pentru a extinde capacitatea infrastructurii sale de inteligență artificială.

Meta își extinde infrastructura AI în Texas

Decizia Meta de a construi un centru de date uriaș în El Paso a fost anunțată miercuri și face parte dintr-un plan amplu al companiei de a investi peste 10 miliarde de dolari în Texas.

Campusul, programat să devină operațional în 2028, va putea fi extins la o capacitate de 1 gigawatt, suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiunea San Francisco pentru o zi. Alegerea locației se bazează pe o rețea electrică solidă și pe forța de muncă calificată din regiune.

Proiectul va oferi mau multe locuri de muncă în viitor

Jon Barela, CEO al Borderplex Alliance, organizația locală care a facilitat proiectul, a declarat „Gazela cea mai rapidă își găsește locul prima, iar Meta este cea mai rapidă gazelă din industrie, din punctul meu de vedere.”

Meta campus Texas

Sursă foto: X.com

Compania estimează că proiectul va crea aproximativ 100 de locuri de muncă permanente și va implica peste 1.800 de muncitori în faza de construcție. Anunțul evidențiază poziția Meta în cursa globală a infrastructurii AI, alături de Amazon, Alphabet și Microsoft, care urmează să investească împreună peste 360 de miliarde de dolari în 2025 pentru dezvoltarea centrelor de date.

Investiția va fi acoperită integral din fondurile proprii ale companiei Meta

Valoarea totală a investiției, 1,5 miliarde de dolari, va fi acoperită integral din fonduri proprii ale Meta. Aceasta se adaugă la alte proiecte majore ale gigantului tehnologic, inclusiv acordul de 29 miliarde de dolari încheiat recent cu Pimco și Blue Owl pentru un campus de centre de date în Louisiana.

Noul centru din El Paso va funcționa integral cu energie regenerabilă și va folosi un sistem de răcire lichidă închis, care reciclează permanent apa. Meta și-a asumat obiectivul de a restaura de două ori mai multă apă decât va consuma centrul, depășind targetul de a deveni „water-positive” până în 2030.

 

