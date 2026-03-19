Meta închide Horizon Worlds. Ar putea fi sfârșitul metavers

Meta Platforms a decis să închidă treptat platforma sa de realitate virtuală Horizon Worlds, potrivit CNBC, ceea ce marchează o nouă reducere a investițiilor companiei în proiectele legate de metavers.

Conform planului anunțat, aplicația Horizon Worlds va fi retrasă din magazinul pentru dispozitive Quest la finalul lunii martie, iar varianta destinată realității virtuale va înceta să funcționeze complet pe 15 iunie. După această dată, platforma va mai fi disponibilă doar sub forma unei aplicații mobile separate.

Lansată oficial în 2021, Horizon Worlds a fost gândită ca un spațiu virtual în care utilizatorii puteau interacționa prin avatare, participa la activități sociale și explora medii digitale 3D. În ciuda acestor funcții, platforma nu a reușit să câștige o bază mare de utilizatori, rămânând la un nivel relativ redus de activitate lunară.

Compania a încercat ulterior să extindă interesul public printr-o versiune pentru telefoane mobile, lansată în 2023, inspirată de modele populare precum Roblox. Totuși, adoptarea pe scară largă a experiențelor de realitate virtuală a rămas limitată.

Investițiile masive făcute de Meta în acest domeniu au avut un impact financiar semnificativ. Divizia Reality Labs, responsabilă de dezvoltarea tehnologiilor de realitate virtuală și augmentată, a înregistrat pierderi de miliarde de dolari în fiecare trimestru, iar într-un raport recent acestea au depășit 6 miliarde de dolari.

În paralel cu aceste rezultate, compania își ajustează strategia generală și își mută atenția către inteligența artificială, un domeniu considerat mai promițător din punct de vedere comercial. În cadrul acestui proces, Meta a redus personalul din Reality Labs, inclusiv prin concedierea a peste o mie de angajați, afectați fiind și dezvoltatorii de conținut pentru VR.

Reorganizarea are ca scop separarea mai clară a produselor și concentrarea resurselor pe direcțiile considerate prioritare, în special pe segmentul mobil și pe noile tehnologii bazate pe AI.

Schimbarea de strategie contrastează cu direcția anunțată în 2021, când compania și-a schimbat numele din Facebook în Meta Platforms, sub conducerea lui Mark Zuckerberg, pentru a evidenția tranziția către metavers, prezentat atunci ca o etapă majoră în evoluția internetului.

