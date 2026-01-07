Messi vrea propriul club. Ce spune despre viitorul său în fotbal

Campionul mondial argentinian Lionel Messi a oferit recent detalii despre planurile sale după cariera de jucător și despre modul în care își petrece timpul în afara terenului. Interviul acordat Luzu TV oferă o imagine mai clară asupra perspectivei sale asupra fotbalului și a vieții private, potrivit publicației franceze Le Figaro.

Messi a discutat despre posibilele direcții pe care le-ar putea urma în lumea fotbalului după retragere. Deși nu exclude complet ideea unei reconversii în domeniu, el a precizat că nu se vede ca antrenor.

„Nu mă văd ca antrenor. Îmi place ideea de a fi manager, dar aş prefera să fiu proprietar. Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să pornesc de la zero şi să-l dezvolt. Să pot oferi tinerilor şansa de a progresa şi de a realiza ceva important. Dacă ar trebui să aleg, asta m-ar atrage cel mai mult”, a declarat jucătorul.

Această declarație sugerează că Messi se gândește la implicarea sa în dezvoltarea fotbalului la nivel de club, concentrându-se pe creșterea tinerilor jucători și pe construirea unui proiect personal pe termen lung.

În interviu, Messi a abordat și latura sa personală, oferind detalii despre cum își petrece timpul în afara terenului. Campionul argentinian a recunoscut că apreciază momentele de singurătate, în ciuda haosului generat de familia sa.

„Sunt foarte ciudat. Îmi place foarte mult să fiu singur, apreciez aceste momente de singurătate.

Uneori, haosul de acasă, cu cei trei copii ai mei care aleargă peste tot, ajunge să mă copleşească şi am nevoie de un moment de linişte... Antonella (soţia sa) poate spune mult mai multe decât mine, starea mea de spirit depinde de multe lucruri, chiar şi de lucruri mărunte şi nesemnificative”, a spus Messi.

Aceste declarații oferă o perspectivă asupra personalității lui Messi dincolo de imaginea publică de star internațional. Ele arată modul în care echilibrul între viața de familie și timpul personal este important pentru el.

Interviul lui Messi indică faptul că fostul atacant argentinian își proiectează viitorul într-un mod care combină pasiunea pentru fotbal cu dorința de autonomie și implicare directă în dezvoltarea tinerilor jucători.

Alegerea de a deveni proprietar de club ar reprezenta o nouă etapă în cariera sa, orientată mai mult spre strategie și management decât spre activitatea de teren.

Pe lângă planurile profesionale, Messi continuă să acorde importanță vieții personale și stării sale de bine, un aspect care, potrivit declarațiilor sale, influențează modul în care percepe și gestionează responsabilitățile zilnice.