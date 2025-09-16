Mesaj electoral din Grecia. Plahotniuc atacă actuala guvernare și îndeamnă la schimbare

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis din Grecia un mesaj către cetățeni, în plină campanie electorală. Acesta a criticat dur guvernarea PAS. El susține că, după patru ani de mandat, actuala guvernare a lăsat în urmă „teroare, dictatură și cenzură”, pierzând la toate capitolele în comparație cu perioada Guvernării Democrate 2016-2019.

„Pe 28 septembrie sunteți chemați la vot. Întrebați-i pe cei din PAS ce au construit în afară de represiuni și frică. În schimb, în anii guvernării PDM, oamenii au avut ordine, siguranță și bunăstare”, a declarat Plahotniuc.

Plahotniuc a amintit mai multe reforme și programe sociale implementate în perioada când coordona guvernarea democrată. Printre acestea se numără reducerea numărului de ministere de la 16 la 9 și economisirea banului public. De asemenea tarifele mici la energie – 4,70 lei/m³ la gaz și 1,60 lei/kWh la electricitate. Totodată, majorările salariale pentru medici și profesori, precum și programele sociale „O nouă viață”, „Un doctor pentru tine” și „Prima Casă”.

De asemenea, fostul lider democrat a evidențiat proiecte de infrastructură precum „Ghișeul Unic” și „Drumuri bune”. Totodată și construcția complexului multifuncțional „ARENA Chișinău”, care astăzi este folosit inclusiv de PAS pentru evenimente proprii.

„Aceste realizări au fost făcute cu resursele statului, fără a îndatora cetățenii. În schimb, actuala guvernare a distrus aceste programe prin politici incompetente, a instaurat poliția politică și a închis posturi TV, șantajând primari și deschizând dosare penale împotriva oponenților”, a declarat Plahotniuc.

Fostul lider democrat subliniază că în timpul PDM, opoziția putea să critice liber, protestele puteau fi organizate neîngrădit, iar mass-media beneficia de libertate deplină.

„În timpul PDM opoziția mă critica dur, dar nu s-a închis nicio televiziune, nu s-au interzis proteste, exista libertate deplină pentru mass-media și pentru opinia publică”, a declarat acesta.

Plahotniuc a îndeamnat cetățenii să analizeze obiectiv situația și să decidă dacă după alegeri vor „continua dezastrul” sau îl vor opri.

„Republica Moldova între 2016 și 2019 era un stat puternic, suveran, cu resurse proprii, stimulativ pentru mediul de afaceri și investiții, care nu depindea de credite externe și nu se închina ambasadelor. Astăzi, țara se află în cea mai mare criză economică și socială din ultimii ani. Schimbarea e aproape și nu trebuie să ne fie frică”, a concluzionat Vlad Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale implicate în frauda bancară. Procurorii spun că acesta riscă până la 25 de ani de închisoare – 15 ani pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani.

Fostul lider democrat mai figurează în alte trei dosare penale de rezonanță, aflate la etapa de investigație. După aducerea în țară, el va fi plasat în arest preventiv.

Amintim că Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019 și a fost dat în urmărire internațională. În iulie 2025, el a fost reținut pe Aeroportul din Atena, iar extrădarea sa este acum în curs de finalizare.