Mesaj din SUA pentru Simion: Va fi următorul președinte al României

Anna Paulina Luna, congresman republican, membru al Camerei Reprezentanților din SUA, a transmis un mesaj de susținere pentru candidatul AUR, George Simion. Aceasta a spus că liderul AUR are toate șansele să ajungă președintele României și să se plieze pe ideologia lui Donald Trump.

„Prietenul meu George Simion este principalul favorit pentru a deveni următorul președinte al României! El va conduce România în direcția corectă, trimițând o undă de șoc în ordinea globală. El este pentru pace și transparență și va lucra cu și va susține politicile președintelui Trump!”, a scris Anna Paulina Luna pe X.

My friend @georgesimion is in the lead to become Romania’s next President!

He will lead Romania in the right direction sending a shockwave through the global order. He is for peace and transparency and will work with and back President Trump policies!

Vote Simion! 🇺🇸 🤝🏼 🇷🇴

— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) May 6, 2025