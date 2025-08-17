Social Mersul pe jos, mult și repede, asociat cu reducerea riscului cardiovascular







Un studiu publicat în European Journal of Preventive Cardiology a constatat că parcurgerea unui număr mai mare de pași, chiar și sub obiectivul zilnic recomandat de 10.000 de pași, și mersul mai rapid sunt asociate cu o reducere semnificativă a riscului de probleme majore ale inimii și vaselor de sânge.

Studiul a evidențiat că fiecare 1.000 de pași în plus era asociat cu o reducere de 17% a riscului de a dezvolta un eveniment cardiovascular major (MACE), până la 10.000 de pași. Pașii suplimentari peste acest prag au fost legați de un risc mai mic de accident vascular cerebral.

Aproximativ 1,28 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de hipertensiune arterială, ceea ce îi expune unui risc crescut de boli cardiace (creștere de 49%), accident vascular cerebral (creștere de 62%) și insuficiență cardiacă (creștere între 77% și 89%).

Profesorul Emmanuel Stamatakis, directorul Mackenzie Wearables Research Hub de la Universitatea din Sydney, Australia, care a supervizat studiul, a declarat:

„Acest studiu este unul dintre primele care demonstrează o relație doză-răspuns între numărul de pași zilnici și problemele majore ale inimii și vaselor de sânge. Pe scurt, am descoperit că, dacă suferiți de hipertensiune arterială, cu cât mergeți mai mult și cu o intensitate mai mare, cu atât riscul de evenimente cardiovasculare grave în viitor este mai mic.

Aceste descoperiri susțin mesajul că orice cantitate de activitate fizică este benefică, chiar și sub obiectivul zilnic recomandat pe scară largă de 10.000 de pași”, a explicat profesorul Emmanuel Stamatakis.

Studiul a analizat datele de la 32.192 de persoane care s-au înscris într-un sub-studiu al UK Biobank. Aceștia fuseseră diagnosticați cu hipertensiune arterială și au acceptat să poarte un accelerometru la încheietura mâinii timp de șapte zile consecutive, pentru a măsura distanța și viteza cu care mergeau.

Datele au fost colectate între 2013 și 2015, oferind cercetătorilor un total de 283.001 persoane-ani. În această perioadă, au fost raportate 1.935 de cazuri de probleme cardiace sau accidente vasculare cerebrale, informează medicalxpress.com.