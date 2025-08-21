International Meloni propune garanții rapide pentru Ucraina, inspirate de modelul NATO







Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a prezentat o propunere menită să asigure garanții de securitate Ucrainei, obligând aliații Kievului să decidă în 24 de ore în cazul unui nou atac al Rusiei. Inițiativa, asemănătoare cu Articolul 5 al NATO, dar fără aderarea propriu-zisă la Alianță, a fost discutată de liderii europeni în contextul sprijinului declarat al președintelui Donald Trump, potrivit Bloomberg.

Oficialii italieni, conduși de premierul Giorgia Meloni, au propus o clauză de apărare colectivă pentru Ucraina, care să oblige statele semnatare să decidă rapid asupra sprijinului militar în cazul unui atac rus. Propunerea a fost discutată într-o întâlnire recentă la Casa Albă, la care au participat Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de lideri europeni.

Modelul propus de Meloni nu presupune aderarea formală a Ucrainei la NATO, dar oferă un mecanism prin care națiunile semnatare ar consulta rapid și ar furniza sprijin defensiv Kievului, inclusiv asistență militară și economică, precum și sancțiuni împotriva Rusiei.

Ministrul Apărării italian, Guido Crosetto, a explicat că planul urmărește să combine protecția colectivă a NATO cu angajamente individuale ale statelor pentru a asigura un factor de descurajare eficient.

Printre măsurile analizate se numără desfășurarea de trupe franceze și britanice în Ucraina, consolidarea armatei ucrainene și furnizarea rapidă de echipamente militare defensive. Unele state europene au început să contureze scenarii bilaterale, inspirate de acordul semnat între Roma și Kiev în 2024, care include prevederi de securitate reciprocă.

Reacțiile oficiale au fost variate: diplomatul italian Crosetto a subliniat că planul „este ca NATO să poată proteja o țară străină, dar cu flexibilitate suplimentară”, în timp ce unii diplomați europeni au remarcat complexitatea combinării clauzelor bilaterale cu mecanismele de cooperare NATO.

În același timp, președintele Trump a salutat inițiativa Meloni, numind-o „un lider și o inspirație” și evidențiind curajul ucrainenilor și unitatea occidentală în sprijinul Kievului.

O reuniune desfășurată la Casa Albă între Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni a consolidat angajamentul SUA față de garanțiile de securitate, un semnal de ușurare pentru Europa, după ce Trump părea să se apropie de Moscova în urma summitului de la Alaska cu Vladimir Putin. Totodată, Trump a exclus desfășurarea de trupe americane în Ucraina, menționând însă că SUA ar putea furniza sprijin aerian.